علامات مبكرة لسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا هو سرطان يتطور في غدة البروستاتا ويوجد لدى كثير من الرجال دون أن يعرفوا، وترتفع معدلات الإصابة به في دول أوروبا تدريجيًا، حيث تتراوح حالات الإصابة الآن بين 100 إلى 200 لكل ألف نسمة على مستوى الدول الأوروبية.

وحسب موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المشكلة مع سرطان البروستاتا هي أن معظم الأعراض خفية، وبالتالي فإن معظم مرضى سرطان البروستاتا يأتون إلى الأطباء وهم يشتكون من آلام الظهر، مما يعني أنهم مصابون بالفعل بالسرطان الذي انتشر إلى عظام العمود الفقري.



في مقابلة مع HT Lifestyle، كشف الدكتور أنيل هيرور، كبير مستشاري قسم الأورام الجراحي في مستشفى فورتيس في مولوند، أن "الكثير من هؤلاء المرضى يذهبون أولاً إلى طبيب العظام بسبب آلام الظهر حتى يدركوا أنها أحد أعراض السرطان، في الماضي، كانت لديهم أعراض يمكن أن ترتبط بسرطان البروستاتا، ولكن لسوء الحظ، تم تجاهلها.



تشخيص سرطان البروستاتا:

قال الدكتور أنيل هيرور: "يظهر سرطان البروستاتا المبكر أعراضًا مثل زيادة عدد مرات التبول، قد يكون هناك أو لا يكون ألم في الجزء السفلي من البطن، وقد يمر الدم في البول، وقد يكون هناك تقطر بعد التبول، وقد يجد المرء صعوبة في التبول، كل هذه الأعراض مرتبطة بتضخم غدة البروستاتا.

ولذلك، ينبغي عند ظهور هذه الأعراض أن يسارع إلى استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك لأن تضخم البروستاتا الحميد هو السبب الأكثر شيوعاً لهذه الأعراض وهناك نسبة عالية من الحالات التي قد يكون فيها سرطان البروستاتا.

الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ظهور الأعراض:

اقترح الدكتور أنيل هيرور، “أولاً، لا ينبغي للمرء أن يتأخر ويستشير طبيب أورام أو طبيب المسالك البولية أو طبيب جراحي لأن أفضل الخيارات يمكن أن يقدمها هؤلاء المتخصصون.

ثانيًا، يعاني الكثير من المرضى مما يسمى "تضخم البروستاتا الحميد"، وهي حالة مجرد تضخم غير سرطاني للبروستاتا، ولكن فرص حدوث ذلك تبلغ ما يقرب من 50 ٪ لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ويمكن أن ترتفع إلى ما يقرب من 70 ٪ لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ومع ذلك، فإن معدل الإصابة بسرطان البروستاتا يبلغ حوالي واحد من كل ثمانية رجال، وبالتالي إذا كان هناك تضخم البروستاتا الحميد، فيجب استبعاد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا.

وأضاف: “هناك طريقتان يمكن من خلالهما استبعاد الإصابة بالسرطان، عن طريق إجراء اختبار دم يسمى PSA و يشير اختبار الدم هذا بشكل كبير إلى الإصابة بسرطانات البروستاتا، والتي تكون متقدمة قليلاً.

والاختبار الثاني يتم عن طريق إجراء خزعة، في حين أن الكثير من الناس يخافون من أن الخزعة قد تسبب انتشار السرطان، إلا أنها مجرد أسطورة تتضمن الخزعة إدخال إبرة صغيرة في غدة البروستاتا وأخذ جزء من الأنسجة للاختبار. وهذا سيحدد ما إذا كان تضخم البروستاتا الحميد أم سرطان البروستاتا.



العلاج:

وفقا للدكتور أنيل هيرور، فإن علاج سرطان البروستاتا أصبح الآن متقدما وهناك ثلاثة أنواع: الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، بما في ذلك العلاج الهرموني. وأوضح:

تتم الجراحة الآن باستخدام الروبوت، وبالتالي فإن معدلات الإصابة بالمرض والشفاء أفضل بكثير من ذي قبل.

ويتم إعطاء العلاج الكيميائي للمرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا، خاصة عندما لا يستجيب للعلاج الهرموني. لقد تطور بشكل ملحوظ وله آثار جانبية أقل.

ويمكن أيضًا إعطاء العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا بمعدلات علاج جيدة.

في المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا المتقدم، يتم إجراء التلاعب الهرموني مما يعني قمع هرمون التستوستيرون الذكري عن طريق إعطاء الحقن أو عن طريق إزالة الخصيتين، مما سيؤدي إلى السيطرة على المرض.

وخلص إلى القول: “بشكل عام، يعتبر سرطان البروستاتا من الأمراض التي يتم علاجها بشكل جيد للغاية عندما يتم تشخيصها في مراحل مبكرة، نسبة الشفاء، إذا تم علاجها مبكرا، تصل إلى 90 ٪ ومن ثم، يجب على الرجال الانتباه إلى الأعراض المبكرة لسرطان البروستاتا، والتشخيص مبكرًا، والحصول على العلاج المناسب حتى يتمكنوا من الشفاء التام من المرض.

