دراسة جديدة تحذر: علاجات الشعر التجميلية يمكن أن تسبب سرطان الجلد

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن دراسة علمية حديثة حول بوتوكس الشعر الحيلة الجيدة التي تسمى العلاج المذهل للعناية بالشعر.

تعطي النساء اليوم الأولوية بشكل متزايد لسلامة الشعر وفروة الرأس، ولكن مع الاستخدام السريع الذي يعد بنتائج طويلة الأمد، مما يدفعهن إلى اختيار العلاجات الكيميائية التي توفر شعرًا لامعًا ومستقيمًا ويمكن التحكم فيه بسهولة.

وتعد العلاجات الكيميائية المختلفة للشعر من الكيراتين والبوتوكس والسيستين من بين مجموعة من علاجات الشعر التي تعد بحلول لمرة واحدة لخصلات يمكن التحكم فيها وتدعي أنها آمنة وتقدم نتائج دائمة لشعرك، ولكن لا تفي جميع العلاجات بوعودها، مما يؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر أو حساسية فروة الرأس وفي بعض الأحيان يمكن أن تصيب بسرطان الجلد.

وتساءل القائمون على تلك الدراسة سؤال مهم وهو "هل يعتبر بوتوكس الشعر علاجًا خارقًا أم ضجة في صناعة التجميل؟ هل هو حقًا علاج معجزة ومغير لقواعد اللعبة يستحق الضجيج حوله أم هو مجرد وسيلة للتحايل التسويقي؟".

وشاركت د.تريشنا غوبتي، أخصائية التجميل وطبيبة الأمراض الجلدية قائلة: "غالبًا ما ينصح المرضى بالتفكير في علاج بوتوكس الشعر في الصالونات لمشاكل مثل تساقط الشعر وتكسره ولعلاج الشعر الجاف والمجعد.

يمكن لعلاج البوتوكس للشعر أن يضيف حجمًا وينعم ملمس الشعر، ومع ذلك، من المهم أن تكون المرأة على دراية بالتكاليف المرتبطة به، لأن هذا العلاج يتضمن عمليات كيميائية قد تؤدي إلى آثار جانبية طويلة المدى.

وحذرت من أن هذه العادات التجميلية يمكن أن يكون لها آثار جانبية بما في ذلك زيادة تساقط الشعر، وترقق الشعر، والحساسية لأولئك الذين يعانون من فروة رأس جافة وحساسة بالفعل وتبييض الشعر وأيضا يمكن أن تصيب بعد ذلك بسرطان الجلد.

وكشفت قائلة: "اختيار العلاجات السريرية مثل PRP للشعر والميزوثيرابي، تحت إشراف الطبيب، هو النهج المفضل عند معالجة ترقق الشعر وتجعده، يمكن أن تنبع مشاكل الشعر من عوامل مثل سوء التغذية أو الاختلالات الهرمونية، لذلك يجب الذهاب إلى طبيب مختص وإجراء الفحوصات الشاملة من تحاليل دم وكشف على فروة الرأس وحالة الشعر، وطلب ووصف الأدوية لمعالجة أوجه القصور والاختلالات الهرمونية".

واختتمت د.تريشنا غوبتي حديثها قائلة: يمكن للطبيب أن يوصي بالعلاجات السريرية والآمنة مثل علاج الشعر بتقنية البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، والتي تتضمن عوامل النمو، والميزوثيرابي للشعر لتحسين تساقط الشعر هذه العلاجات، عندما تقترن بالعلاج بالليزر الخفيف، تكون آمنة وفعالة في تحفيز وتقوية الشعر.