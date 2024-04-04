الخميس 04 أبريل 2024
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الصحة

المشروبات السكرية وإهمال الرياضة.. أخطاء تتعلق بصحة القلب تجنبها فى الصيف

القلب
القلب

مع ارتفاع درجات الحرارة كل يوم واقتراب فصل الصيف بسرعة، من الضروري الالتزام بأهداف اللياقة البدنية، واختيار وجبات باردة وصديقة للأمعاء، خاصة أنه تنتظرنا موجة الحر في الشهر المقبل، كما توقعت إدارة الأرصاد الجوية، ويمكن لدرجات الحرارة القصوى أن تلحق الضرر بصحة القلب.

وحسب موقع Hindustan times فإنه من الطبيعي أن نشتهي المشروبات السكرية الباردة والآيس كريم خلال هذا الوقت، ولكن يمكن أن يكون للإفراط في هذه المشروبات والأطعمة المجمدة تأثير مدمر على صحتنا، ما يؤدي إلى تراكم الدهون الزائدة حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب.

وهذا يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وحتى النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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مشكلة المشروبات السكرية:

"المشروبات السكرية، كما يوحي اسمها، عادة ما تكون عالية جدًا في محتواها من السكر، هذه المشروبات كثيفة السعرات الحرارية ولكنها تقدم الحد الأدنى من القيمة الغذائية، بمجرد استهلاكها، يتم استقلابها في الجسم وتتحول إلى دهون. وبالتالي فإن استهلاكها المنتظم، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو أمر ضار، ولكن الأهم من ذلك أن هذه الدهون الزائدة تترسب ليس فقط تحت الجلد ولكن أيضًا في الأعضاء الداخلية مثل الكبد وحول القلب، ويعرف هذا النوع من الدهون باسم الدهون الحشوية وهي خطيرة جدًا.

يقول الدكتور روهيني باتيل، استشاري أمراض الغدد الصماء، إن الدهون الحشوية الزائدة تجعل الأنسولين أقل فعالية وهو المعروف باسم مقاومة الأنسولين، وتؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وتؤثر سلبًا على مستوى الكوليسترول، وتضر الكبد، وما إلى ذلك.

 يصبح مستوى الكوليسترول الضار مرتفعًا في حين يصبح مستوى الكوليسترول الجيد منخفضًا، كما ترتفع أيضًا نسبة الدهون الثلاثية، وهي شكل آخر من أشكال الدهون في الدم، كل هذا الاختلال في التوازن يعزز تطور لويحات تصلب الشرايين وهي رواسب دهنية تضيق الشرايين وتعيق تدفق الدم إلى القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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علاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أيضًا أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن عالي الدرجة في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية بشكل أكبر، ويساهم في تراكم اللويحات، ما يزيد في النهاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

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نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الصيف:

وهناك بعض الاستراتيجيات الأساسية لإعطاء الأولوية لصحة القلب والأوعية الدموية خلال أشهر الصيف:

الترطيب:
الجفاف يمكن أن يضع ضغطًا كبيرًا على قلبك، تأكد من الترطيب المناسب عن طريق اختيار الماء بدلًا من المشروبات السكرية، يعد حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة تعبئتها بانتظام ممارسة بسيطة ولكنها فعالة.

إعطاء الأولوية لممارسة الرياضة: 

في حين أن حرارة الصيف قد تجعل ممارسة الرياضة أقل جاذبية، فإن الحفاظ على النشاط البدني طوال العام أمر حيوي لصحة القلب، استكشف التدريبات الرياضية المفيدة لصحة جسمك أو فكر في بدائل رياضية أخرى مثل ممارسة السباحة.

المشروبات السكرية المشروبات السكرية وعلاقتها بأمراض القلب فصل الصيف أهمية ممارسة الرياضة أمراض القلب

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