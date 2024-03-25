كيف يُساهم "الكولاجين" فى الحصول على بشرة زجاجية خلال الصيف؟

يرغب الجميع في الحصول على بشرة زجاجية في فصل الصيف، وللحصول على بشرة ناعمة ولامعة، تلجأ معظم الفتيات إلى تقنيات مختلفة مثل وضع واقي الشمس والأمصال المتعددة وعمل ما يسمى بحزم الوجه، القائمة لا حصر لها، ولكن الحقيقة تبقى: العلاجات الخارجية لا يمكن مقارنتها بالعلاج الداخلي الذي يعمل على إصلاح وتجديد البشرة من الداخل.

وحسب موقع Hindustan times فإن الكولاجين، وهو بروتين ليفي متوافر بكثرة في الجلد، هو المسئول عن قوة الجلد وجاذبيته بشكل عام، ومع ذلك، فإن حرارة الصيف الحارقة تشكل تحديًا معه، حيث تعرض بشرتنا لهجوم لا هوادة فيه من الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والكثير من الضغوطات البيئية.

وشارك بهافيش شيث، مؤسس INJA Wellness، قائلًا: “تتسلل الأشعة فوق البنفسجية، المهاجمة المتسللة، إلى الجلد، وتطلق الأكسجين التفاعلي الذي يهاجم ألياف الكولاجين ويعمل على تفكيكها بلا رحمة.

وتابع: "الكولاجين ليس مجرد عامل فاعل؛ إنه البطل بلا منازع، حيث يشكل أكثر من 30% من جميع بروتينات الجسم و80% من البروتينات التي تحمي صحة بشرتنا.

ووفقًا للدراسات والخبراء، فإن نقص الكولاجين يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد، وتيبس المفاصل، وتجاعيد الجلد، ومجموعة من المشاكل الأخرى.

وكشف عن أن: “إنتاج الكولاجين يبدأ في التضاؤل مع تقدم العمر فبحلول منتصف وأواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، يبدأ الجلد بفقدان 1% من الكولاجين سنويًا.

وتؤدي العوامل الخارجية مثل التلوث، والإجهاد، والتعرض لأشعة الشمس، والتدخين، وتناول الكحول، وما إلى ذلك إلى المزيد من استنزاف الكولاجين عند سن الـ 30 عاما.

وبحلول سن الـ 40 عاما، ينخفض الكولاجين بشكل كبير ولكن لا داعي للخوف، لأن هناك طرقًا مختلفة لتحفيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على توهج الشباب، حتى وسط هجوم حرارة فصل الصيف المتواصل.

وأوضح بهافيش شيث: “تبدأ مساحيق الكولاجين في العمل بصمت من الداخل، منذ أول تناول لها، في شكل إصلاح وإعادة بناء وتجديد شباب البشرة، وتعمل هذه المكملات على تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر والمفاصل، كما تعمل على تحسين المناعة.

هناك أيضًا العديد من الدراسات العلمية التي تدعم هذه الادعاءات، التحدي يكمن في قلة الوعي بالكولاجين واختيار الكولاجين المناسب.

وعلى سبيل المثال، العديد من الأفراد لا يدركون أي شكل من أشكال الكولاجين يؤدي إلى نتائج دائمة وفعالة على المدى الطويل.

من المهم اختيار المكملات الغذائية الحقيقية، حيث تحتل المكملات الغذائية الجيدة مركز الصدارة في الحفاظ على صحة أكبر عضو لدينا، وهو الجلد، يمكن البحث عن الكولاجين في شكل مسحوق قوي، ويعطي نتائج دائمة.



وتشجيعًا على اختيار الكولاجين الذي لا يعتبر خاليًا من الغلوتين وصديقًا للكيتو فحسب، بل لا يحتوي أيضًا على سكر مضاف ومصمم للامتصاص الأمثل من قبل الجهاز الهضمي، أوصى بهافيش شيث بإضافة ملعقة واحدة فقط منه إلى كوب من الماء وشربه.

وقال: “في هذا الصيف القاسي، من الضروري أن يحافظ المرء على رطوبة الجسم، فالترطيب ضروري لصحة الجلد بشكل كبير جدا، ويعمل الكولاجين على رفع ترطيب البشرة ومرونتها إلى جانب تقليل تجاعيد الجلد.