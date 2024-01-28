10 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة في الشتاء

تحتاج البشرة إلى عناية خاصة خلال فصل الشتاء، لا سيما في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، فتصبح البشرة في حاجة إلى عناية خاصة لكي تتنفس، وتصبح نضرة ولا تصاب بالجفاف.

نصائح للحفاظ على نضارة البشرة في الشتاء

1-غسل الوجه مرتين يوميًا: باستخدام غسول وجه مُناسب لنوع البشرة

2- استخدام Sun Block كل يوم بعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى.

3- استخدام مُرطب: لترطيب البشرة والحفاظ عليها ناعمة ونضرة

4- شُرب الماء بشكل كافٍ: 8 أكواب أو أكثر يوميًا

5- تناول نظام غذائي صحي: احرص على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون

6- احصل على قسط كافٍ من النوم: من 7 ل 8 ساعات يوميًا لتجديد الجلد وإصلاحه

7- عدم استخدام مُنتجات تجميلية غير طبيعية: والحرص على استخدام مُنتجات تحتوي على مكونات فعالة ومُناسبة لنوع البشرة

8- عدم التعرض المُباشر للشمس

9- التقليل من التوتر: اللي بيكون سبب أساسي في ظهور حب الشباب والبقع الداكنة وعلامات الشيخوخة المُبكرة

10_ تقشير البشرة بانتظام: للمُساعدة على إزالة خلايا الجلد الميتة وجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا ونعومة.

شرب الماء

يمثل شرب الماء عنصرًا هامًا من عناصر الحفاظ على نضارة البشرة سواء للوجه أو الجسم، حتى في ظل تراجع درجات الحرارة، ومن الضروري إعادة شرب كمية كبيرة من الماء حتى في أيام الشتاء الباردة، حتى تظل البشرة رطبة وصحية وتتألقين بشكل دائم.

مرطبات البشرة

يمكنك استخدام زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون والعسل والحليب لتزويد بشرتك بالرطوبة التي تحتاجها، وخاصة للبشرة الجافة للحفاظ على رطوبتها ونضارتها خلال فصل الشتاء، في ظل تراجع درجات الحرارة.