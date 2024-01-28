طرق منزلية بسيطة للتخلص من الناموس والحشرات

ينتشر الناموس والبعوض في فصل الشتاء مع تراجع درجات الحرارة، مما قد يتسبب في عدم قدرة البعض على النوم بسبب لدغات البعوض المزعجة.

ونرصد في التقرير التالي بعض الطرق المنزلية البسيطة التي يمكن من خلالها طرد الناموس.



الكافور

يتميز الكافور برائحته النفاذة، مما يزعج البعوض أو الناموس ويتسبب في طرده، ويوجد أشكال مختلفة من الكافور للقضاء على الناموس، فهو يحتوي على المادة التي تحترق، ويتم غلق المكان لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ويوجد القرص الذي يوضع في الماء ويصدر رائحة قوية تبعد الناموس.



الثوم

يعتبر من أفضل الطرق لطرد الناموس لأنه لا يحب رائحته مما يجعله يهرب من المكان الذى به رائحة الثوم النفاذة القوية، ويكون ذلك عن طريق هرس بضع فصوص ثوم وغليها في الماء ووضع المحلول في المكان الذي تريد إبعاد الناموس عنه.



المروحة

يساعد تشغيل المروحة عند النوم، على هروب الحشرات مثل الناموس والذباب وغيرها من الحشرات الطائرة.



زيت اللافندر

رغم أن زيت اللافندر يشتهر برائحته العطرية المحببة لشريحة عريضة من الناس، إلا أنه يعتبر أحد أشهر الطرق التقليدية للتخلص من الحشرات، فيمكن إبعاد الناموس عن طريق رش زيت اللافندر في المنزل، ويمكن وضع القليل على الجسم لحماية البشرة من هجمات الناموس المتكررة.



النعناع

يكره الناموس أوراق الأشجار التي تبعث رائحة قوية، إذ تعمل الرائحة على طرده من المنزل بشكل فوري، لهذا ونظرًا لرائحة النعناع القوية فإنه يعمل على نشر الرائحة بمختلف أرجاء المنزل وبالتالي التخلص من الناموس بطريقة سهلة وفعّالة للغاية، كل ما يجب فعله هو وضع النعناع في إناء ترابي مكشوف الغطاء.



الخل

يمكن التخلص من الناموس عن طريق الخل وذلك باتباع الخطوات التالية:

خلط كوب من الخل مع ثلاثة أكواب من الماء ومزجهم بشكل جيد، ثم إضافة قطرات قليلة من العطور الزيتية سواءً كانت زيت القرفة أو إكليل الجبل أو زيت النعناع، ووضع المكون في عبوة رذاذ ورجها بشكل جيد، ثم رش الخليط بالأماكن التي يتواجد بها الناموس.

البخور

تنبعث من البخور رائحة ذكية نفضلها جميعًا ولكن من الجدير بالذكر أن البخور يمكن استخدامه للتخلص من الناموس والحشرات.