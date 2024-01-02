الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تعقيم وسرقة".. تأجيل محاكمة "مندوب شركة الحشرات المزيف" في عابدين

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بانتحال صفة مندوب مبيدات حشرية لسرقة الشقق السكنية، إلى جلسة 17 يناير. 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء تواجده داخل العقار وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورة" ومبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية.

وقالت المجنى عليها ربة منزل فى التحقيقات، إنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار. 

بمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليها، أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من شركة لإبادة الحشرات وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.

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