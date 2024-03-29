السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بأمراض القلب؟

أمراض القلب
أمراض القلب

تعتبر أمراض القلب مثل القنابل الموقوتة الصغيرة المزروعة في الجسد، بغض النظر عن العمر، حيث إنه بسبب التحضر ، انخفضت الحركة الجسدية وارتفع السباق العقلي إلى عنان السماء، وأصبحت الأنشطة أقل تأثيرًا وأكثر إجهادًا، مع ارتفاع نسبة السكر والأطعمة المعالجة للغاية مما يؤدي إلى تفاقم الوضع.

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نظام غذائي لحماية القلب

نظام غذائي صحي ومتوازن 

يجب أن يتكون النظام الغذائي المتوازن من مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وكميات قليلة من الزيت المستخدم في الطهي، قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المتحولة أيضًا، بدلاً من ذلك، اختاري زيوت الطبخ الصحية مثل الكانولا أو الزيتون.

الأنشطة البدنية المنتظمة

ابذل جهدًا لممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم. يمكن أن يشمل ذلك التمارين التي ترفع معدل ضربات القلب، مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع، حيث يمكن أن تساعد جميعها في تحسين صحة قلبك بشكل عام.

الإقلاع عن التدخين وتجنب استهلاك الكحول 

يُنصح بشدة بالإقلاع عن شرب الكحول لأنه يمكن أن يؤدي إلى عدد من الأمراض المرتبطة بالقلب، والتوقف عن التدخين لتقليل مخاطر مشاكل القلب المرتبطة باستخدام التبغ.

الفحوصات المنتظمة

إن جدولة الفحوصات الروتينية مع أطبائك من أجل الصحة العامة ومراقبة القلب هي العادة الأكثر أهمية للحفاظ على صحة القلب دائمًا. وهذا يسمح بالاكتشاف المبكر والتدخل في الوقت المناسب للمشاكل المحتملة، بما في ذلك المراقبة الروتينية لضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

التركيز على النوم الجيد 

تأكد من حصولك على 7-9 ساعات من النوم المتواصل عالي الجودة كل ليلة، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على صحتك العامة ورفاهيتك، بما في ذلك صحة القلب وتقليل التوتر بشكل عام.

القلب نسبة السكر السكر الدهون الزيت الطهي

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