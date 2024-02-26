نصائح للعناية بالشعر في الصيف: الحصول على علاجات وفيتامينات والترطيب المستمر

مع تغير الفصول، تتغير أيضًا احتياجات شعرنا ومع قدوم الصيف، تظهر علامات التغيير - زيادة الجفاف والتجعد وزيادة مخيفة في تساقط الشعر، حيث أن مزيج الحرارة والرطوبة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يلحق الضرر بالشعر لذا لابد من علاجه بشكل مستمر ودائم .

وفقا لموقع hindustantimes تعطي النساء اليوم بشكل متزايد الأولوية للتطبيق السريع والسلامة لكل من الشعر وفروة الرأس والنتائج طويلة الأمد التي تقودهن إلى اختيار العلاجات الكيميائية التي توفر شعرًا لامعًا ومستقيمًا ويمكن التحكم فيه بسهولة، وفي وسط مجموعة من علاجات الشعر المفيدة نجد ما هو ضار للشعر وهي العلاجات التى تحمل الكيراتين والبوتوكس والسيستين، تدعي أنها آمنة وتقدم نتائج دائمة لشعرك ولكن أنها تؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر أو حساسية فروة الرأس.

وهنا ننطرح سؤال كيف يمكن اختيار العلاجات المناسبة للشعر في فصل الصيف :