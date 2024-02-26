الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

نصائح للعناية بالشعر في الصيف: الحصول على علاجات وفيتامينات والترطيب المستمر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع تغير الفصول، تتغير أيضًا احتياجات شعرنا ومع قدوم الصيف، تظهر علامات التغيير - زيادة الجفاف والتجعد وزيادة مخيفة في تساقط الشعر، حيث أن مزيج الحرارة والرطوبة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يلحق الضرر بالشعر لذا لابد من علاجه بشكل مستمر ودائم .

عناصر غذائية تحافظ على صحة وقوة الشعر

وفقا لموقع hindustantimes تعطي النساء اليوم بشكل متزايد الأولوية للتطبيق السريع والسلامة لكل من الشعر وفروة الرأس والنتائج طويلة الأمد التي تقودهن إلى اختيار العلاجات الكيميائية التي توفر شعرًا لامعًا ومستقيمًا ويمكن التحكم فيه بسهولة، وفي  وسط مجموعة من علاجات الشعر المفيدة نجد ما هو ضار للشعر وهي العلاجات التى تحمل  الكيراتين والبوتوكس والسيستين، تدعي أنها آمنة وتقدم نتائج دائمة لشعرك ولكن أنها تؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر أو حساسية فروة الرأس.

وهنا ننطرح سؤال كيف يمكن اختيار العلاجات المناسبة للشعر في فصل الصيف :

  • اختيار علاجات خالية من الفورمالديهايد والتي تدوم لفترة طويلة دون الإضرار بنسيج الشعر، وبذلك يعتبر خيارًا رائعًا لمكافحة التجعد وحكة فروة الرأس التي يسببها فصل الصيف.
  • اختاري علاجات الشعر المصممة خصيصًا لأنواع الشعر الفردية والمعززة بالزيوت المغذية الأساسية وزبدة الشيا التي تغذي الشعر بعمق، مما ينتج عنه بلمسة نهائية حريرية ناعمة وخالية من التجعد.
  • كما إن الحصول على هذه العلاجات هو الخطوة الأولى، ولكن الرعاية اللاحقة ضرورية لأن ذلك يساعد على ضمان استمرارها لفترة أطول وأكثر فعالية، حيث بعد العلاج، من المهم استخدام منتجات العناية اللاحقة الموصى بها من الصالون، أو منتجات مثل Keracare، لاستعادة العناصر الغذائية للشعر ومنع الضرر.
  • كما يعد الحفاظ على شعر صحي من أشعة الشمس أمرًا بالغ الأهمية لأن خيوطك تستحق البروتينات الأساسية والحماية من التعرض المفرط للحرارة،  إن اختيار حل لمرة واحدة هو تغيير جذري لقواعد اللعبة بالنسبة للنساء في كل مكان، حيث يقدم الوعد بشعر أنيق دون عناء يعزز الثقة ويبسط روتينك اليومي
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