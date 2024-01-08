الإثنين 08 يناير 2024
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بودكاست

الصحة

عناصر غذائية تحافظ على صحة وقوة الشعر

قوة الشعر
قوة الشعر

هناك عدة نصائح أقرّها المختصون للحفاظ على الشعر، خاصة شعر المرأة وتعتمد النصائح على توفير عدد من العناصر الغذائية، خاصة الزنك المعروف بدوره في دعم نمو الشعر وقوته، ويرصد التقرير التالي أهم نصائح الحفاظ على الشعر.

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بذور اليقطين

بذور اليقطين صغيرة ولكنها قوية ومليئة بالزنك، حيث إن دمجها في وجباتك الخفيفة اليومية يمكن أن يساهم في تعزيز كثافة الشعر وحيويته.

السبانخ

توفر الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الزنك، ويمكن أن تساهم إضافة السبانخ إلى السلطات أو العصائر في الحصول على شعر أكثر صحة وكثافة.

العدس

العدس هو خيار نباتي آخر غني بالزنك، حيث إن دمج العدس في الحساء أو اليخنات أو السلطات يوفر دفعة غذائية لشعرك.

الكاجو

الكاجو ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة ولكنه أيضًا مصدر للزنك، ويمكن أن يكون تناول حفنة من الكاجو وسيلة مرضية لدعم صحة شعرك.

الزبادي

إلى جانب كونه طعامًا غنيًا بالبروبيوتيك، يحتوي الزبادي أيضًا على الزنك. إن الاستمتاع بتناول الزبادي مع وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة يساهم في صحة الشعر بشكل عام.

البيض

البيض هو طعام متعدد الاستخدامات يوفر العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الزنك. أدخلي البيض في نظامك الغذائي لتزويد شعرك بالعناصر الأساسية.

الحمص

يمكن للنباتيين أن يلجأوا إلى الحمص كمصدر نباتي للزنك. هذه البقوليات ليست متعددة الاستخدامات فحسب، بل تساهم أيضًا في الحفاظ على شعر قوي ومرن.

المحار

يعتبر المحار من المأكولات البحرية اللذيذة ومصدرًا ممتازًا للزنك. يلعب هذا المعدن دورًا حاسمًا في الحفاظ على بصيلات الشعر الصحية ومنع تساقط الشعر.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ليست مصدرًا رائعًا للبروتين فحسب، بل توفر أيضًا كمية كبيرة من الزنك. الاستمتاع بقصات الشعر الخالية من الدهون يمكن أن يدعم الصحة العامة لشعرك.

صحة وقوة الشعر شعر المرأة الزنك بذور اليقطين السبانخ

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