الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ما الأسباب وراء تلف الشعر خلال فصل الشتاء؟

الشعر
الشعر

لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية حماية الشعر من المشاكل التى تواجهم خلال فصل الشتاء، مما يتسبب في تلف الشعر بشكل كبير خلال فصل الشتاء، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لحماية الشعر خلال فصل الشتاء.

الماء الساخن يتسبب في تلف الشعر خلال فصل الشتاء 

فكما جاء في موقع "protect"، فهناك مجموعة من النصائح التي تساعد في التخلص من مشكلة تلف الشعر خلال فصل الشتاء والتي يتمثل أهمها في عدم غسل الشعر خلال فصل الشتاء بالماء الساخن فيتسبب الماء الساخن في تلف الشعر وتكوين القشرة في الشعر خاصة خلال فصل الشتاء فيجب عدم استخدام الماء الساخن واستبداله بالماء الفاتر.

احم نفسك من تلف الشعر ولا تعرضيه للسشوار 

ومن ضمن العادات التي تتسبب في تلف الشعر خلال فصل الشتاء، تعرض الشعر للسشوار، فكثير من الفتيات والسيدات يقوموا بتجفيف الشعر من خلال السشوار خلال فصل الشتاء وهو ما يتسبب في تلف الشعر بنسبة كبيرة، ويجب عدم تعرض الشعر للهواء الساخن لانه يتسبب في تكسير الشعر وتلفه.

ترطيب الشعر خلال فصل الشتاء للحماية من تساقط الشعر

وكما جاء في الموقع، فهناك مجموعة من العدات التي تتسبب في تلف الشعر خلال فصل الشتاء والتي تتمثل أيضا في عدم ترطيب الشعر خلال فصل الشتاء فيتسبب عدم ترطيب الشعر في تلف الشعر خاصة أنه يتعرض للجفاف خلال فصل الشتاء، إلى جانب ذلك يتسبب في سقوط الشعر أيضًا خلال فصل الشتاء.

وبحسب ما ذكر في الموقع فمن ضمن الأسباب وراء تلف الشعر خلال فصل الشتاء استخدام الصبغات الشعر فتسبب في زيادت تلف الشعر بنسبة كبيرة، لذا يجب الحرص على عدم صبغ الشعر خلال فصل الشتاء.

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