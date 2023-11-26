الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحافظي على صحة شعرك في الشتاء؟

الشعر
الشعر

يصعب على الكثير منا الحفاظ على صحة الشعر وفروق الرأس في  الشتاء، مع برودة الجو وتراجع درجات الحرارة، والتي تجعل فروة الرأس في أسوأ حالاتها، ولهذا يحتاج الشعر وفروة الرأس إلى روتين خاص في فصل الشتاء.

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ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز طرق الحفاظ على الشعر خلال فصل الشتاء:

الترطيب

يجب الاهتمام بترطيب الشعر وفروة الرأس عن طريق استخدام المرطبات مثل البلسم وحمامات الكريم، وتدليك فروة الرأس بالزيت الساخن مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث تخترق هذه الزيوت جذع الشعر وتحافظ على ترطيبه، ويحسن التدليك الدورة الدموية لفروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر.

و ضرورة واستخدام بلسم خفيف يحتوى على زيوت طبيعية مثل جوز الهند والزيتون وزيوت الجوجوبا وزبدة الشيا للترطيب والتغذية العميقة.

غسيل الشعر

يجب تجنب غسيل الشعر بشكل متكرر، خلال فصل الشتاء، مما قد يتسبب في المزيد من الجفاف، مع استخدام شامبو خفيف، لا يحتوي على السلفات.

 

أدوات الحرارة

يجب تجنب أدوات الحرارة على الشعر خلال فصل الشتاء، مما يجعله سهل التكسير، لذلك جففى خصلات شعرك بالهواء قدر الإمكان، وتجنبي التجفيف بالمجفف لأنه يسحب الرطوبة من شعرك، حاولى أيضًا الاستحمام في المساء حتى تتمكنى من تجفيف خصلات شعرك في الهواء بدون مجفف.

ماسك الشعر

تُعد ماسكات الشعر الأسبوعية إجراءً وقائيًا ممتازًا لضمان صحة شعرك بشكل عام، فقناع الشعر بمكونات مغذية ومرطبة مثل البيض والعسل يعمل على ترطيب الشعر، هذه المكونات ترطب نهايات الشعر الجافة وتعزز نمو الشعر وتضيف لمعانًا وتنعيم الشعر، ومنها ماسك صفار البيض،والعسل والسيروم، مما يحمي الشعر من الجفاف ويحميه من تراجع درجات الحرارة.

الشتاء برودة الجو الترطيب البلسم زيت جوز الهند زيت الزيتون

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