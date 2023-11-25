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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نصائح لحماية الأيدي في الشتاء.. كيف تحميها من التشقق؟

حماية الأيدي في الشتاء
حماية الأيدي في الشتاء

يبحث الملايين من القراء على نصائح لحماية الأيدي في الشتاء.. كيف تحمي اليدين من التشقق مع بدء فصل الشتاء؟ حيث تصبح حماية الأيدي من العوامل الجوية أصعب وترجع هذه المشكلة لعدة أسباب، فقد تكون عوامل الطقس، أو تعرض اليدين بشكل دائم للمياه، ويقدم الخبراء عدة نصائح للحفاظ على صحة اليدين في موسم فصل الشتاء.

نصائح لحماية الأيدي في الشتاء

نعرض لكم من خلال التقرير نصائح لحماية الأيدي في الشتاء… كيف تحمي اليدين من التشقق ولعل أبرزها اختيار نوع غسول مناسب لليدين، لمنعها من لتشقق وإزالة الجلد الميت، وعمل تقشير لمدة 3 مرات في الأسبوع بواسطة السكر أو القهوة أو أي مقشر طبيعي أو كيميائي، وترطيب الجلد بشكل مستمر كل ساعتين في اليوم مع الحرص على اختيار نوع المرطب القوي المناسب لطبيعة جلدك، بعد الانتهاء من مرحلة التقشير،  ويمكن استخدام جل الصبار لأنه يساعد على الترطيب بشكل أكبر ولا يتتسبب في حدوث مشكلات أو عوامل جانبية، واستخدام واقي الشمس لحماية اليدين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، صباحًا ومساء للحصول على أفضل النتائج.

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كما يجب الحرص على تجنب غسل اليدين بالمياه شديدة الحرارة لكن يفضل استخدام المياه الباردة لكل تناسب درجة حرارة الطقس، والحد من الإصابة بالجفاف، أو تكوين الجلد الميت ويمكن أيضا ارتداء فقازات خلال فترة التواجد خارج المنزل في ساعات الليل للحماية من العوامل التي تضر ببشرة اليد مثل الهواء البارد .

مجفف الهواء

تعتبر مجففات الهواء الساخن طريقة ممتازة لتجفيف اليدين في وقت قليل، ولكنها تميل إلى تجفيف الجلد ويمكن للهواء الجاف الساخن بشكل خاص أن يجفف اليدين بشكل مفرط، لذلك فإن أفضل طريقة هي استخدام المناشف الورقية.

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تعقيم اليدين

يعتبر الإفراط في تعقيم اليدين من أبرز أسباب جفاف وتشقق اليدين وخاصة خارج المنزل حيث يكون من الصعب تكرار غسل اليدين باستخدام الصابون، ولكن ينصح بعدم الإفراط في تعقيم اليدين لأن هذا يؤدي إلى سرعة إصابة الجلد بالجفاف.

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