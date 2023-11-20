الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خلال فصل الشتاء.. كيف يمكنك الحصول على مرطبات طبيعية بأقل تكلفة؟

البشرة
البشرة

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء يزداد لدى الكثير من الفتيات والسيدات فرص التعرض للتشففات الجلدية، الأمر الذي يتسبب في إزعاج الكثير من الفتيات نظرا لأن تشففات الجلد تظهرن بمظهر غير جذاب، ولا تعلم أغلب الفتيات والسيدات كيف يمكن التغلب على تلك المشكلة من خلال وصفات منزلية.

مرطبات طبيعية بأقل تكلفة

فوفقا لما جاء في موقع "beauty"، فهناك مجموعة من الأشياء التى يمكن الإستعانة بها للتخلص من مشكلة تشقات الجلد، والتى ياتى على رأسها، زيت جوز الهند، فيعتبر واحد من اكثر أنواع الزيوت الهامة خلال فصل الشتاء، كل ما عليك هو تسخينه قليلا على نار هادئة نظرا لان زيت جوزا لهند يتجمد من درجات الحرارة المنخفضة، ومن ثم تدليك جلدك به سيساعدك في الحصول على النعومة التى ترغبيها.

زيت السمسم

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن زيت السمسم واحد من أبرز الزيوت التى تحافظ على ترطيب الجلد والحماية من التشققات الجلدية، كما يمد الجسم بما يحتاجه من المعادن التى تساعد على منح الجسم الترطيب اللازم، إلي جانب ذلك يساعد زيت السمسم على التخلص من البقع الداكنة في البشرة.

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كما يعتبر واحد من أكثر المرطبات المميزة خلال فصل الشتاء، جل الصبار فهو مناسب للبشرة الدهنية والمختلطة والجافة وأيضًا الحساسة، لاحتوائه علي مواد ملطفة ونسبة عالية من المياه بجانب الفيتامينات، فيمكن استخدامه بصورته الخام من خلال الحصول على صبان وتقطيعه فى المنلز، كما يمكنك إضافة مجموعة من الزيوت إليه للحصول على أعلى اسفادة ممكنه من، كما يعتبر زيت الجوجوبا واحد من أفضل أنواع الزيوت التى يمكن الإعتماد عليها خلال فصل الشتاء نظرا لاحتوائه على عدد كبير من المعادن والفيتامينات اللازمة لصحة البشرة.

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