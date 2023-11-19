يحمل قشر الموز العديد من الفوائد المهمة التي يمكن استخدامها في روتين يومك للحصول على شعر وبشرة صحية، لأنه يحتوي على نسبة من مركبات البوليفينول، والكاروتينات، والعديد من المركبات المضادة للأكسدة المفيدة في الحفاظ على صحة البشرة ووقايتها من مختلف المشكلات.

فوائد قشر الموز

وتستطيع السيدات الاستفادة من قشر الموز والحصول على فوائدة الطبيعية لشد البشرة وحمايتها من التجاعيد، والتخلص من قشرة الشعر، وفي هذا التقرير نرصد لكم طرق مختلفة للاستفادة من قشر الموز لمعالجة التجاعيد وتفتيح البشرة وأيضًا لمعالجة مشاكل الشعر، وإليكم التفاصيل والمعلومات وفقًا لموقع "Very Well Health".

لصحة البشرة والشعر.. طرق مختلفة للاستفادة من قشر الموز

طرق الاستفادة من قشر الموز

يمكنك تحضير العديد من الخلطات الطبيعية والمختلفة في منزلك مستخدمة قشر الموز المفيد لصحة البشرة والشعر وإليك التفاصيل في السطور التالية:

لصحة البشرة والشعر.. طرق مختلفة للاستفادة من قشر الموز

1 - قشر الموز وماء الورد والعسل

يمكنك تحضير ماسك خفيف وبسيط ووضعه على بشرتك، من خلال هرس موز مع قشرتها وإضافة ماء الورد والعسل ودمج الخليط معًا، ويمكنك استخدامه يوميًا دون قلق على بشرتك، وتركه ساعة على الوجه ثم تقومي بغسله، وستحصلين على نتيجة رائعة.

لصحة البشرة والشعر.. طرق مختلفة للاستفادة من قشر الموز

2 - ماسك قشر الموز وزيت جوز الهند زيت الزيتون

يعد ماسك قشر الموز وزيت جوز الهند زيت الزيتون من أكثر الماسكات المفيدة جدًا لصحة الشعر، حيث يمكنك جمع المكونات في أناء واحد من خلال هرس قشر الموز وإضافة كلًا من زيت جوز الهند زيت الزيتون معًا، ثم خلط الخليط معًا، ويمكنك وضعة على فروة الرأس دون قلق لأنه يحتوي على مكونات طبيعية، ويترك على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر جيدًا وستلاحظين الفرق.

3 - ماسك قشر الموز والكركم

إذا كنتي ترغبي في بشرة ناعمة وصافية مثل الأطفال فيمكنك تحضير ماسك قشر الموز والكركم وخلط الخليط معًا ويترك على الوجه نصف ساعة 30 دقيقة، ثم تقومي بغسل وجهك وستلاحظين تغير في بشرتك.