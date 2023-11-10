منها صبغات الشعر.. 4 أسباب تراكم الدهون بفروة الرأس وأبرز طرق الوقاية

يعاني الكثير من الأشخاص بتراكم الدهون في فروة الشعر الناتجة من كثرة القشرة في الشعر، مما يسبب مشاكل كثير في صحة الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مبالغ فيه.

ويبحث الكثير من الرجال والسيدات عن أسباب تراكم الدهون في فروة الشعر وطرق الوقاية لحمايه الشعر من التساقط والتقصف، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها أصحاب الشعر الدهني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

أسباب تراكم الدهون في فروة الشعر

هناك العديد من الأسباب الطبية التي تؤدي لتراكم الدهون في فروة الشعر تعرف على أبرزهم في السطور التالية:

1 - قصور الغدة الدرقية: يمكن أن يؤدي انخفاض وظيفة الغدة الدرقية إلى زيادة كبيرة في هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الذي يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الدهون في فروة الشعر.

2 - منتجات الشعر مجهولة المصدر: يمكن لمنتجات الشعر التي تحتوي على الزيوت، أو البلسم الثقيل أن يحبس الدهون في فروة الشعر، مما يسبب تراكمًا سريعًا، خاصة إذا كنت لا تغسل شعرك بانتظام.

3 - صبغات الشعر والمواد الكيميائية: من ضمن الأسباب الرئيسية في تراكم الدهون في فروة الشعر لأنها تعمل على تهيج الجلد وتجفيف الشعر وتقصفه سريعًا.

4 - سوء النظافة: بعض الأشخاص لا يهتم بتنظيف فروة الشعر جيدًا، لذلك ينصح باستخدام الشامبو الطبي وفقًا لإرشادات طبيبك.

أسباب تراكم الدهون في فروة الشعر وتعرفي على طرق الوقاية

طرق الوقاية من الإصابة بمرض تراكم الدهون في فروة الشعر

هناك الكثير من العادات الصحية التي ينصح بإتباعها للقضاء على تراكم الدهون في فروة الشعر خاصة أصاحب الشعر الدهني، تعرف على الطرق في السطور التالية:

1 - يجب الذهاب إلى طبيب جلديه لتشخيص حالتك الصحية ومعرفة سبب الإصابة لمعالجتها.

2 - استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك ويمكنك إستشارة طبيبك أولًا.

3 - احرصي على نظافة شعرك وغسله بشكل جيد وتأكد من إزاله بواقي الشامبو من على الشعر.

4 - استخدام منتجات طبية لترطيب الشعر وحمايه من الجفاف والتساقط.