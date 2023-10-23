علامات تشير إلى نقص الفيتامينات في الجسم سؤال يتداول على محركات الإنترنت من قبل الكثير، لمعرفة بداية المشكلة وحلها طبيًا.

علامات في جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

يحتاج الجسم الفيتامينات والبروتينات لامداده بالطاقة، فإذا كنت تعاني من أعراض صحية فهذا يدل على نقص الفيتامينات في جسمك ويجب معرفة طرق علاجها مع طبيبك، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها لحل المشاكل المرضيه في البداية، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

هناك أكثر من دليل على وجود مشاكل صحية تشير إلى نقص الفيتامينات تعرف على أهمهم في السطور التالية:

1 - تساقط الشعر

تساقط الشعر والجفاف.. علامات في جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر عن الطبيعي، إذا أنت لديك نقص في البروتين بالجسم، المعروف باسم فيتامين B7 الذي يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، كما يؤدي نقص فيتامينات B3 وB7 إلى تساقط الشعر.

2 - الجفاف

تساقط الشعر والجفاف.. علامات في جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

إذا كان هناك جفاف في العين أو في الجلد أو حول الفم إذا أنت لديك نقص فيتامينات، ويتطلب الأمر الإلتزام بشرب الماء يوميًا بالقدر الكافي للجسم.

3 - هشاشة العظام

تساقط الشعر والجفاف.. علامات في جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

من المهم الحفاظ على تناول أطعمة تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات الأساسية كلما تقدمنا في العمر، للحفاظ على قوة عظامنا، إذ يمكن لنقص الفيتامينات أن يسبب هشاشة العظام.

4 - التعرق المفرط

تساقط الشعر والجفاف.. علامات في جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

التعرق أكثر المفرط يمكن أن يكون علامة على أن جسمك بحاجة إلى فيتامين D، وتظهر هذه العلامات عندما تقوم بفعل اقل مجهود وتلاحظ الكثير من العرق، وعادة ما يظهر التعرق الناجم عن نقص فيتامين D.

بقع حمراء أو بيضاء

تساقط الشعر والجفاف.. علامات في جسمك تشير إلى نقص الفيتامينات

قد تظهر على الجلد بقع حمراء أو بيضاء، وهذا يعني نقصا في فيتامينات A وC لذلك، عليك إضافة المزيد من البيض والسمك والفواكه والخضراوات ذات اللون الأصفر إلى نظامك الغذائي.