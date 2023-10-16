للأطفال والكبار.. أطعمة غنية بالفيتامينات تُجنبك أمراض الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، تتعرض أجسادنا لضغط كبير مع الانخفاض في درجات الحرارة وهو ما يُعرض الجهاز المناعي لأجسادنا لتراجع كبير يُهدد بالإصابة بنزلات البرد والسعال ويمكن أن يسبب جفاف وتهيج الجلد، لكن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في فصل الشتاء يشبه حماية جسمك داخليًا لمحاربة الأمراض الشديدة.

ووفقًا لدراسات طبية، فإن تضمين بعض الفيتامينات في النظام الغذائي يرفع من جاهزية الجهاز المناعي للتعامل مع ميكروبات وفيروسات موسم الشتاء.

ووفقًا لـ Doctissimo، فإنَّ الفيتامينات في البرد تساعد في الحفاظ على نظام مناعة صحي، والبقاء دافئًا، ومنع الجلد والشعر من الجفاف، والبلادة وتحسين المزاج.

اقترح عدد من أطباء التغذية، إضافة الفيتامينات التالية إلى نظامنا الغذائي الشتوي

“فيتامين ب 12” أحد فيتامينات ب الأساسية، إذ يُعد عنصر غذائي أساسي يساعد في الحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية في الجسم، كما يساعد أيضًا على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى B-6 جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة ويدعم البصر السليم، ويعمل مركب B على بناء المناعة وتحسين التمثيل الغذائي وصحة الجلد.

“فيتامين د” وهو فيتامين أشعة الشمس، حيثُ يعدّ تناول مكملات فيتامين د له الكثير من الفوائد الصحية، فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي، وتطوير العظام، ونمو الخلايا الصحية، وما إلى ذلك.

ويحافظ “فيتامين K” على مستوى الكالسيوم في الجسم ونظام تخثر الدم تحت السيطرة وهو مسؤول أيضًا عن بناء عظام قوية وفيتامين K2 يحافظ على صحة الشرايين.

إضافة إلى قائمة الفيتامينات الضرورية التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء، أوصى المتخصصين وفقًا لـ« «Doctissimo بما يلي:

فيتامين د.

فيتامين سي.

فيتامين أ.

فيتامين ب و.

أوميغا 3.

قالت أبحاث طبية إن التغذية السليمة والتركيز على فيتامينات معينة مثل الفيتامينات A وC وD وE وB-complex يمكن أن تساعد في مكافحة مشاكل فصل الشتاء، وتعتبر فيتامينات A وD وC حيوية من أجل الأداء السلس لجهاز المناعة لدينا.

وتساعدنا فيتامينات B على البقاء نشيطًا وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز تجديد الخلايا، وبالمثل، يحافظ فيتامين E على بشرتنا ناعمة ورطبة ويمنعها من التجاعيد، لذا يجب على المرء تناول الكثير من الفواكه الموسمية والخضروات والمكسرات والبذور، كما يمكن أن تكون المكملات الغذائية بديلًا رائعًا لسد أي فجوات غذائية.

قائمة بـ فيتامينات لا غنى عنها في الشتاء:

1. فيتامين ج - فيتامين ج هو أحد الفيتامينات الأساسية اللازمة لتقوية جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد فيتامين C في الوقاية من الالتهابات ونزلات البرد خلال فصل الشتاء، ويمكن للمرء الحصول عليه من خلال مصادر غذائية مثل البرتقال والليمون والفلفل الحلو والأملا والجوافة.

2. فيتامين أ - فيتامين أ له تأثير قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات على الجسم. يمكن للمرء تلبية الاحتياجات اليومية من فيتامين أ عن طريق تضمين الخضار الشتوية، مثل أوراق الخردل، وأوراق السبانخ، والباتوا، والجزر، واللفت، والبطاطا الحلوة.

3. فيتامين E - يمكن أن يجعل الشتاء بشرتنا جافة، ومتقشرة، ومصابة بالحكة، لذلك، فإن كفاية فيتامين E أمر لا بد منه للحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة ومنع التجاعيد، وتعتبر المكسرات والبذور والزيتون مصادر ممتازة لفيتامين E.

طرق الحفاظ على قوة الجهاز المناعي في الشتاء