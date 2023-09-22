"فيتامينات ومعادن".. العلاقة بين النظام الغذائى والصحة النفسية

تعد الصحة النفسية أمرًا مهمًا للحفاظ على جودة الحياة والشعور بالسعادة والرفاهية، ومن العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية هو النظام الغذائي الذي نتبعه يوميًا.

من المعروف أن التغذية تلعب دورًا رئيسيًا في صحتك البدنية، لكن الدراسات تظهر أيضًا أن التغذية تؤثر بشكل مباشر على صحتنا العقلية والعاطفية، وفقًا لما ذكره موقع "aetna".

العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية:

أظهرت الأبحاث العلمية أن هناك علاقة قوية بين النظام الغذائي المتوازن وصحة الدماغ والصحة النفسية، فالعديد من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية الموجودة في الأطعمة يمكن أن تلعب دورًا هامًا في حالة المزاج والاكتئاب.

الفيتامينات:

بعض الفيتامينات المهمة للصحة النفسية تشمل فيتامين B6 وفيتامين B12 وحمض الفوليك، ففيتامين B6 يساعد في إنتاج المواد الكيميائية التي تؤثر على حالة المزاج مثل النورأدرينالين والسيروتونين.

فيما يساعد فيتامين B12 في دعم نظام عصبي صحي، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المزاج والطاقة، وحمض الفوليك يعتبر أيضًا مهمًا للحفاظ على صحة الدماغ والحالة النفسية الجيدة.

المعادن:

تلعب بعض المعادن المهمة دورًا في الحفاظ على صحة الدماغ وحالة المزاج، مثل المغنسيوم والزنك، فمعدن المغنسيوم يعتبر مهمًا في تنظيم العصبية والتوتر ويمكن أن يساعد في تخفيف القلق والتوتر، وبالنسبة للزنك يساهم في إنتاج السيروتونين، وهو مركب كيميائي يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

الدهون الصحية:

تعد الدهون الصحية أيضًا جزءًا هامًا من النظام الغذائي الذي يؤثر على الصحة النفسية، فالأحماض الدهنية أوميجا-3، التي توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، قد أظهرت فوائد عديدة للصحة النفسية، يُعتقد أنها تساهم في تقليل التوتر والقلق وتحسين صحة الدماغ.

تأثير النظام الغذائي على الصحة النفسية:

للحفاظ على صحة نفسية جيدة، ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، حيث ينصح بتضمين الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل اللحوم البيضاء والأسماك والمكسرات في النظام الغذائي اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الأطعمة المعالجة والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية المفرطة، التي قد تؤدي إلى تدهور صحة الدماغ والصحة النفسية، كما ينصح أيضًا بتناول القهوة بشكل معتدل والابتعاد عن التعرض المفرط للكافيين.