فوائد وجود البروتين في نظامك الغذائي

عند الحديث عن النظام الغذائي، فإن أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي يجب أن تكون موجودة هو البروتين، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول "إيجابيات" البروتين في نظامك الغذائي، كما كشف أحد خبراء التغذية.

عند الحديث عن النظام الغذائي، فإن أحد المغذيات الكبيرة الرئيسية التي يجب أن تكون موجودة هو البروتين، حيث يكون حديث المدينة ولسبب وجيه، البروتينات موجودة في جميع أنحاء الجسم - سواء كان ذلك في العضلات والعظام والجلد والأظافر وحتى الشعر - تقريبًا كل يوم وتتكون الخلية أو الأنسجة من البروتينات.

في مقابلة مع "HT Lifestyle"، قال جيريجا داملي، اختصاصي التغذية السريرية والتغذية:"ليس من المستغرب أن تشكل البروتينات جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، مع أن الكمية الموصى بها من البروتين التي يجب أن يستهلكها الشخص البالغ الأصحاء يوميًا هي الحد الأدنى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وعلى الرغم من أن هذا قد يصل إلى كمية مساوية تقريبًا من البروتين مثل وزن الجسم - فإن الفرد الذي يزن 60 كيلوجرامًا سيحتاج إلى 50-60 جرامًا من البروتين يوميًا - فليس من الصعب تلبية هذا المطلب نظرا للخيار الواسع من الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن استهلاكها.

وسلطت الضوء على أن ما يميز البروتينات من كلا المصدرين، سواء كان نباتيًا أو حيوانيًا، هو محتواها من البروتين، قائلة: "بينما البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، تحتوي بيضة واحدة مسلوقة على 6-8 جرامات من البروتينات إذ تعتبر أكثر تغذية".

وتتكون غالبًا من معظم الأحماض الأمينية الأساسية التسعة إن لم يكن جميعها، وهناك عدد من البروتينات النباتية الغنية بالبروتين أيضًا والتي يمكن للمرء دمجها في نظامه الغذائي. سواء كان ذلك مجموعة واسعة من العدس، الذي لا يعد عنصرًا أساسيًا في معظم الأسر.

ويوفر كل وعاء من العدس المطبوخ 14-16 جرامًا من البروتين؛ لتجفيف الفواكه والمكسرات مثل اللوز، والتي توفر ما يقرب من 6 جرام من البروتين للأونصة - يمكن للمرء بسهولة دمج البروتين في نظامهم الغذائي اليومي، سواء أكان ذلك طبقًا غنيًا لمرافقة غداءك أو سلطة الكينوا مع الخضار لعشاء خفيف، فإن تلبية متطلبات البروتين اليومية لا يمثل عقبة كبيرة يجب التغلب عليها. حتى النباتات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ والبازلاء الخضراء غنية بالبروتين، في حين أن الفواكه مثل التوت والأفوكادو والمشمش والجوافة المتوفرة بسهولة هي مصادر جيدة للبروتين.

وقال خبير التغذية، متغلبًا على المفهوم الخاطئ الشائع بأن البروتينات النباتية ليست بروتينات كاملة: "إن فول الصويا المتواضع - وهو مكون شائع الاستخدام في العديد من البلدان الآسيوية، أصبح الآن أحد النجوم الصاعدة في عالم الطهي بسبب محتواه الغذائي الغني.

عضو في عائلة الخضروات البقولية، ومحتوى البروتين في الصويا يتساوى مع ذلك الموجود حتى في اللحوم، إذ يعد فول الصويا هو واحد من حفنة من الأطعمة النباتية المعروفة التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا غنى عنها تمامًا لأداء الجسم اليومي، ويبلغ محتوى البروتين في فول الصويا حوالي 36-56 في المائة من وزنه الجاف، حيث يوفر وعاء واحد من فول الصويا ما يقرب من 28 جرامًا من البروتين - أي ما يقرب من نصف كمية البروتين الموصى بها يوميًا.

وفي شرحه لخصائصه الغذائية، قال جيريجا داملي:"بصرف النظر عن كونها غنية بالبروتين، فإن فول الصويا هو مصدر ممتاز لفيتامين C، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والفولات، والكالسيوم، والألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم - كل ذلك في حين أنه منخفضة في الدهون المشبعة. ليس فقط محتوى البروتين العالي، فإن فول الصويا له فوائد صحية متعددة الجوانب بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق الحفاظ على مستويات الكوليسترول، وتعزيز صحة الأمعاء، وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الثدي وعنق الرحم وغيرها.

ومن المعروف أيضًا أن فول الصويا يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض طويلة المدى مثل مرض السكري وأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين، في حين أن الكنز الدفين من مضادات الأكسدة يساعد على تعزيز المناعة.