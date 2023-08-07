الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

علامات تدل على حاجتك لتناول المزيد من البروتين

نقص البروتين
نقص البروتين

كواحد من المغذيات الكبيرة الثلاثة التي يتكون منها الطعام الذي نتناوله إلى جانب الكربوهيدرات والدهون يعد البروتين أمرًا حيويًا للصحة الجيدة.

 

البروتين هو جزء أساسي من نظام غذائي صحي لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في تكوين وحماية كل خلية في أجسامنا وتزويدها بالطاقة.


لا تستطيع أجسامنا تخزين البروتين لذا فإن الاستهلاك اليومي مهم، حيث تستخدم أجسامنا البروتين الذي نتناوله كأساس لبناء العظام والعضلات، وكذلك لإصلاح أي ضرر يلحق بالأنسجة.

 

البروتين يستخدم أيضًا لتزويد الجسم بالأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية فضلاً عن المشاركة في عملية الهضم وتنظيم الهرمونات.

 

هناك بعض العلامات الرئيسية التي قد تشير إلى أن نظامك الغذائي يحتوي على القليل من البروتين، وتتمثل في التالي

 

قلة النوم 
تكافح من أجل الحصول على النوم الذي تحتاجه؟، يمتلك دماغك القدرة على التحكم في جميع الهرمونات الضرورية لنوم هانئ ليلاً.

عندما يفتقر جسمك إلى البروتين اللازم للحفاظ على صحة الدماغ يؤدي ذلك إلى قلة النوم.

 

تساقط الشعر
يتكون شعرنا في الغالب من بروتين يسمى الكيراتين، إذا كنت لا تحصلين على ما يكفي من البروتين باستمرار، فقد تلاحظين بمرور الوقت أن شعرك يبدأ في الترقق أو حتى التساقط.

 

التعرض للمزيد من نزلات البرد 
إذا وجدت أنك تمرض أكثر من المعتاد فقد يكون السبب هو قلة تناولك للبروتين.

يحتاج جهازك المناعي إلى البروتين لحماية جسمك والدفاع عنه ضد المواد الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات، عندما لا يحتوي جسمك على الكمية المناسبة من البروتين ينخفض ​​عدد خلايا الدم البيضاء الجديدة.

 

اشتهاء الطعام 
الرغبة الشديدة في تناول الطعام والحاجة إلى تناول وجبات خفيفة في كثير من الأحيان بين الوجبات يمكن أن تكون نتيجة عدم كفاية البروتين والكثير من الكربوهيدرات المكررة، حيث إن البروتين يوازن مستويات السكر في الدم.

كربوهيدرات طعام بروتين نقص البروتين النظام الغذائي
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