طرق تصفيف الشعر باستخدام رابطات عصرية

في هذه الأيام، تعد عصابات أو رابطات الرأس واحدة من أكثر الملحقات شعبية لتصفيف الشعر، ونظرًا لوجود العديد من الخيارات لتصفيفها، يمكن للجميع العثور على تسريحة شعر مناسبة يحبونها.

تعتبر عصابة الرأس قطعة أزياء رائعة يمكنها إضفاء لمسة جمالية على الزي أو إبعاد الشعر عن وجهك بسرعة.

تحققي من التقنيات التالية وطبقي ما يناسب نوع شعرك وأسلوبه بشكل أفضل

رابطة رأس كاجوال ذات شعر قصير

حتى ضعي عصابة الرأس قومي بتقسيم شعرك إلى الأسفل من المنتصف واسحبي بضعة أقسام للخلف لتحددي وجهك.

يجب ارتداء عصابة الرأس أعلى الرأس، مع إبقاء الجزء الأمامي خاليًا من الشعر، سواء كان شعرك القصير أملسًا أو مموجًا فهذه طريقة سريعة وبسيطة وعصرية.

رابطة رأس مع كعكة



عند ارتدائها مع كعكة، تضيف عصابة الرأس لمسة من الأناقة إلى تصفيفة الشعر، المفتاح للحصول على كعكة لا تشوبها شائبة هو إثارة بعض خيوط الشعر لارتدائها على الجانب لتسليط الضوء على الوجه وإبراز بقية شعرك.

مظهر الستينات

للحصول على هذا النمط قم بتمشيط كل شعرك للخلف، ثم ضع عصابة الرأس في مكانها، ثم قم بتحريك الأجزاء الصغيرة أسفل الشريط بلطف، ثم انتقل إلى أعلى رأسك لإنشاء الكمية المطلوبة من الحجم.

رابطة بشعر مجعد

قد تكون محاولة دفع عصابة الرأس عبر خصلات مجعدة أمرًا محبطًا، إن استخدام عصابة رأس مرنة يمكن أن تتحرك مع جسم شعرك هي أبسط طريقة لدمجها في أسلوبك.

إذا كنت ترغب في تجربة هذا الأسلوب، فكل ما عليك فعله هو سحب تجعيداتك بعيدًا عن وجهك ووضع عصابة الرأس سوف تتشكل التجعيدات بشكل طبيعي حولها، وفي بعض الأحيان يمكنك سحب بعض الخصلات للحصول على تسريحة رائعة، يعمل القماش الناعم أو باندانا معقودة بشكل جيد كعصابة رأس للشعر المجعد.

عصابات رأس مزدوجة

يعمل لأي نوع أو نمط من الشعر، تكمن الحيلة في التأكد من أن الشريطين إما يشتركان في نظام الألوان، من المؤكد أن هذه الإطلالة سترفع من مستوى العديد من ملابسك الصيفية.