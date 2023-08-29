16 نصيحة معتمدة.. روشتة طبية للحفاظ على شعر أكثر صحة

يُطلق على تساقط الشعر أو ترققه على فروة الرأس، خاصة في الجزء الأمامي والعلوي من فروة الرأس، بدءًا من الصدغين، اسم خط الشعر المتراجع، وتؤثر هذه الحالة على الرجال أكثر من النساء ولها مجموعة متنوعة من الأسباب المحتملة، وغالبًا ما يمكن عكس خط الشعر المتراجع بالعلاج.

وعادة ما يتحرك خط الشعر لدينا أعلى قليلاً فوق الجبهة مع تقدمنا في العمر، و يمكن أن يبدأ هذا عند الرجال في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات، بمجرد أن يبدأ انحسار خط الشعر، ويصبح من الصعب إيقافه، وغالبًا ما يحدث تساقط الشعر بسبب مزيج من العوامل الوراثية والشيخوخة.

وبينما تلعب الوراثة والشيخوخة دورًا مهمًا في هذه الظاهرة، إلا أن بعض العادات والممارسات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم انحسار خط الشعر.

وبحسب موقع “Hindustan times”، فقد شاركت الدكتورة سوشما ياداف، طبيبة الأمراض الجلدية وأخصائية التجميل، الممارسات الواجب على الأفراد تجنبها لتفادي انحسار خط الشعر:

1. عدم معرفة سبب تساقط الشعر:

عدم معرفة سبب تساقط الشعر وانحسار خط الشعر وتجربة العلاجات دون الرجوع الى الطبيب، منها عوامل الخطر مثل الوراثة، واضطرابات المناعة الذاتية الموجودة مسبقًا، والمستويات الشديدة من التوتر المستمر، وسوء التغذية وأنماط النوم المضطربة، والسمنة، والاضطرابات النفسية، لذا يجب اكتشاف سبب الانحسار.

2. الانتباه لصحة الشعر:

انتبه للعلامات المبكرة مثل ظهور خط الشعر بعيدًا عن الوجه، وظهور المزيد من الجلد على فروة الرأس الأمامية، والتغيرات في كثافة الشعر حول الوجه، ورؤية جبهة أعلى لأنه كلما اعتنيت بها مبكرًا، اصبحت أفضل وعلاجها اسهل.



3. إهمال الصحة:

عدم الاهتمام بالصحة العامة والهرمونية والجسدية والعاطفية.

4. استخدام منتجات الشعر القاسية:

تلك التى تكون بها كثير من المواد الكيميائية، او الاستخدام المفرط للشامبو والبلسم، وتجنب علاج القشرة أو أمراض فروة الرأس الأخرى، أو الغسيل المتكرر بالماء الساخن للغاية كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وتكسره على طول خط الشعر.

5. كثرة استخدام منتجات تصفيف الشعر:

مثل الجل أو الشمع أو مثبتات الشعر يمكن أن يضعف جذع الشعرة ويؤدي إلى تكسر الشعر. اختاري المزيد من عوامل تصفيف الشعر الطبيعية مثل زيت جوز الهند الذي يساعد في تصفيف الشعر ويغذيه أيضًا.

6. التمشيط:

تمشيط الشعر بشكل متكرر في الاتجاه الخاطئ.

7. التدخين:

أن التدخين أكثر ما يمكن أن يؤثر على صحة الشعر.

8. عمل تسريحات الشعر الضيقة:

مثل “الكعكة و”ذيل الحصان الضيق"، يمكن أن يتسبب في شد الشعر وتراجع خط الشعر بشكل أكبر، لأن سحب الشعر للخلف بإحكام لعمل تسريحات الشعر التي تخلق توترًا على خط الشعر، مثل ذيل الحصان المشدود أو الضفائر أو الكعك، كل ذلك يمكن أن يجهد بصيلات الشعر ويؤدي إلى انحساره بمرور الوقت.

9. اكسسوارات الشعر:

ارتداء ربطات الشعر الضيقة والإكسسوارات مثل القبعات يمكن أن يسببوا مشاكل خطيرة.

10. سوء التغذية وعدم تنظيم النوم:

لذلك يجب التأكد من الحصول على نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك وفيتامين د والبيوتين، مما يعزز نمو الشعر الصحي.

11. فروة الرأس غير الصحية:

لذلك من المهم الغسيل المتكرر وتنظيف الشحوم والزيوت الزائدة عليها، وعلاجها إذا كان بها أي مشاكل.



12. تجنب التصفيف بالحرارة المفرطة:

لأن الاستخدام المنتظم لأدوات التسخين مثل أدوات تمليس الشعر ومكواة تجعيد الشعر ومجففات الشعر يمكن أن يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر، لذلك يجب ترك الشعر يجف في الهواء والاقتصار على التصفيف بالحرارة في المناسبات فقط.



13. الحفاظ على نظام غذائي متوازن:

إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات ضروري لتعزيز نمو الشعر، قم بتضمين الأطعمة مثل الأسماك والبيض والمكسرات والفواكه والخضروات لتزويد شعرك بالعناصر الغذائية الأساسية٠



14. الحفاظ على النظافة الجيدة لفروة الرأس:

يجب الحفاظ على نظافة فروة الرأس عن طريق غسل الشعرك بانتظام بشامبو خفيف، وتجنب الفرك المفرط أو استخدام الماء الساخن، لأنه يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية ويهيج فروة الرأس، ومعرفة أن الماء في درجة حرارة الغرفة هو الأفضل.

15. تناول المكملات الغذائية للعناية بالشعر:

ينبغي تناول مكملات العناية بالشعر، مثل البيوتين أو الفيتامينات اللازمة لصحة الشعر، إذا كان ذلك مناسبًا، قد تساعد هذه المكملات على تقوية الشعر من الداخل.

16. الابتعاد عن التوتر:

التوتر المزمن يمكن أن يساهم في تساقط الشعر، يجب الابتعاد عن التوتر بممارسة التمارين الرياضية أو التأمل أو الهوايات لتعزيز الصحة العامة، بما في ذلك صحة الشعر.