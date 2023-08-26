السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يمكنك التخلص من القشرة نهائيًا؟.. إليك أفضل النصائح الطبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قشرة الرأس هي حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيثُ إنها حالة تسبب تقشر وحكة في فروة الرأس، الأمر الذي قد يكون محرجًا وغير مريح. 

ويمكن أن تسبب القشرة حكة في فروة الرأس، وتقشرًا، وجفافًا، وهي تجارب غير مريحة للغاية وغير سارة، ينتج ذلك تقريبًا من الإجهاد أو اتباع نظام غذائي غير صحي أو التلوث أو سوء نظافة فروة الرأس. 

ومع ذلك، يمكن السيطرة على قشرة الرأس عن طريق اتباع بعض النصائح وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً أو قد لا يكون من الممكن التخلص من قشرة الرأس بشكل دائم، ولكن من خلال بعض الحيل، يمكن السيطرة عليها بالتأكيد.

وتستعرض "الدستور" أفضل النصائح الطبية للتخلص من قشرة الرأس عند الرجال والسيدات وفقًا للموقع الطبي العالمي “Drugs”.

حافظ على فروة رأسك نظيفة

قشرة الرأس هي حالة مزمنة ناجمة عن تراكم خميرة تسمى الملاسيزية حول قاعدة بصيلات الشعر، وتتغذى هذه الفطريات على دهون فروة الرأس. توفر فروة الرأس غير النظيفة أرضًا لتغذية الفطريات، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور القشرة، لذلك، من الضروري الحفاظ على روتين صحي لفروة الرأس للتخلص من القشرة السيئة.

تأكد من تضمين شامبو يحتوي على الكيتوكونازول أو بيريثيون الزنك أو كبريتيد السيلينيوم أو بيروكتون أولامين. 

اتركيه على فروة الرأس لمدة 5-10 دقائق على الأقل ثم نظفي فروة الرأس جيدًا، استخدمي الشامبو المضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع خلال المرحلة النشطة ثم مرة واحدة في الأسبوع بعد السيطرة على القشرة، وذلك للصيانة.

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اتباع نظام غذائي صحي

يمكن أن يؤدي استهلاك الوجبات السريعة والسكر وغيرها من الأطعمة عالية المعالجة إلى تعزيز نمو الخميرة وزيادة قشرة الرأس، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب والزنك والبروبيوتيك في منع القشرة. 

تساعد بذور الكتان والبيض والمكسرات والبقوليات والموز والأسماك الدهنية واللبن الرائب في تقليل إنتاج الدهون الزائدة في فروة الرأس وتساعد أيضًا في الحفاظ على ترطيب فروة الرأس.

امنع تزييت الشعر

على عكس الاعتقاد السائد، فإن تزييت شعرك لن يساعد في تقليل القشرة في الواقع، سيؤدي استخدام الزيت إلى تفاقم حالة القشرة لأنه يغذي الفطريات الموجودة في فروة الرأس، لذا يرجى عدم دهن شعرك بالزيت، خاصة عندما يكون لديك قشرة الرأس.

استخدم الحد الأدنى من منتجات العناية بالشعر وتصفيف الشعر

التزمي بروتين معين للشعر، ولا تكدسي شعرك بالمنتجات الزائدة. يمكن أن تترك منتجات تصفيف الشعر مثل الشامبو الجاف وبخاخات الشعر وغيرها بقايا على فروة الرأس، مما قد يسبب القشرة. لذلك، قللي من استخدام هذه المنتجات للحفاظ على شعرك خاليًا من القشرة.

تقليل التوتر

يعد التوتر أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض، وحتى قشرة الرأس يمكن أن تنجم عنه. مع الإجهاد، يصبح الجسم أقل مقاومة للعدوى الفطرية، وبالتالي تقل أيضًا القدرة على مكافحة القشرة. لذا، احرصي على ممارسة تمارين التنفس والأنشطة البدنية والتأمل لتخفيف التوتر.

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