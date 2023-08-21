الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إخصائية: «مساج الرأس» طريقة جديدة للتخلص من التوتر والطاقة السلبية

مساج الرأس
مساج الرأس

قالت الدكتورة سارة طلعت، الإخصائية في علم الطاقة، إنه يوجد 32 نقطة في الرأس، اكتشفها خبير أمريكي يسمى جاري دوجنس، حيث كان يعمل في العلاج الطبيعي، وكان شديد التأمل، ومن خلال عمل مساج لهذه النقاط يمكن التخلص من الطاقة السلبية والتوتر. 

وأضافت الإخصائية في علم الطاقة، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه سالي شاهين، وشيرين عفت عبر فضائية dmc، أن المرأة الحامل على سبيل المثال عندما تصاب بالاكتئاب أو التوتر، فإن ذلك يؤثر على الجنين بطريقة غير مباشرة.

وعرضت الدكتورة سارة طلعت طريقة عمل المساج في مناطق بالرأس؛ للتخلص من التوتر والطاقة السلبية، كما قامت بعمل تدريب عملي للتنفس الذي يساعد على الاسترخاء والتخلص من الطاقة السلبية.

علم الطاقة التوتر التخلص من التوتر الطاقة السلبية الاكتئاب

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