الصداع النصفى.. ما الذى يسبب آلام الرأس وأعراضه الشائعة؟

يعرف أي شخص يعاني من الصداع النصفي كيف يمكن أن يكون منهكًا، يبدأ بخفقان رأسك من الداخل، وينتشر الألم من خلف عين إلى أخرى، ابقي رأسك منخفضًا متجنبًا الأضواء الساطعة والأصوات العالية.

يبدأ الغثيان في الارتفاع، إذا كنت محظوظًا يمكنك العودة إلى الفراش قبل أن يزداد الأمر سوءًا، حيث يوقفك الصداع النصفي لمدة تتراوح بين بضع ساعات ويومين.



يعاني واحد من كل شخصين من اضطراب الصداع، بينما يعاني حوالي 15٪ من الأشخاص على مستوى العالم من الصداع النصفي.

الصداع النصفي هو مرض فرط الحساسية يحتوي دماغ الصداع النصفي على وصلات عصبية حساسة بشكل غير طبيعي، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يصابون بالصداع النصفي، فإن هذا يجعل المصابين أكثر عرضة للاستجابة للتغيرات الصغيرة في البيئة.

يُعتقد أن نوبات الصداع النصفي تنشأ من استثارة كهربائية غير طبيعية في الخلايا العصبية الحسية في السحايا، وهي طبقات من الغشاء تحمي الدماغ.

عندما تكون حساسة ترسل هذه الخلايا العصبية إشارات إلى الدماغ تؤدي إلى ألم الصداع، هذه الخلايا العصبية قريبة أيضًا من الأوعية الدموية، وهذا هو السبب في أن الصداع يمكن أن يشعر به وكأنه ينبض مع ضربات قلبك.

تساهم الأجهزة الأخرى مثل الجهاز المناعي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية في حدوث الصداع النصفي، وهذا يعني أنه إذا استهدفت جانبًا واحدًا فقط من الصداع النصفي باستخدام المسكنات، فمن غير المرجح أن يخفف من جميع الأعراض ويحسن نوعية حياة المريض.



ما الذي يسبب الصداع النصفي؟



هناك مجموعة كبيرة من مسببات الصداع النصفي، ويمكن أن تختلف محفزات كل شخص عن الأخرى. المحفزات الأكثر شيوعًا هي:

الأضواء الساطعة والأصوات العالية. الروائح القوية مثل العطور أو الدخان أو بعض الأطعمة ذات الرائحة الكريهة. قلة النوم أو النوم السيئ أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، الجوع أو الجفاف، الكثير من الكافيين.

تقلبات الهرمونات مثل قبل أو أثناء فترات الحمل أو انقطاع الطمث. الأطعمة والنظام الغذائي وخاصة الأنظمة الغذائية التي تحتوي على أطعمة فائقة المعالجة والسكريات المصنعة.