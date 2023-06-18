الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها حماية فروة الرأس من الشمس.. فوائد زيت الجرجير لجميع أنواع الشعر

زيت الجرجير
زيت الجرجير

الجرجير يشتهر بخصائصه العلاجية للجسم، ومن المعروف أن أبقراط أبو الطب الحديث قد شيد أول مستشفى له بواسطة جداول مليئة بالجرجير لشفاء مرضاه.

فوائد زيت الجرجير لجميع أنواع الشعر 

كما أنه غني بالكبريت، وهو معدن ضروري لإنتاج العديد من البروتينات بما في ذلك تلك التي تشكل الشعر والعضلات والجلد، وبالتالي فهو يحسن الشعر ويجعل البشرة ناعمة ونضرة ويلعب دورًا في تكوين الخلايا.

أظهرت الدراسات الصغيرة أيضًا أن الجرجير له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومطهر ومضاد للالتهابات ومضادات السمية.


هل يساعد زيت الجرجير في نمو الشعر؟

وفقًا لدراسة حديثة أجريت في 2022 فإن مستخلص الجرجير يحفز إفراز RSPO1، والذي يعتبر عاملًا مضادًا لتساقط الشعر، والذي ينشط نمو بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر ويقلل من تساقط الشعر عن طريق تثبيط تأثير DHT المعروف.

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وفقًا لإحدى الدراسات يعتبر الجرجير مادة مغذية، ويستخدم زيت بذوره كعلاج منزلي لنمو الشعر، يحمي فروة الرأس من الأشعة فوق البنفسجية القاسية.

الجرجير غني بالمركبات النباتية المفيدة للغاية للبشرة وفروة الرأس، يحتوي أيضًا على فيتامينات A و C و E والمغذيات النباتية الأخرى، بما في ذلك الكاروتينات والكلوروفيل والمركبات الفينولية، إنها تعمل بشكل متماسك لحماية بشرتك وفروة رأسك وشعرك من الأشعة فوق البنفسجية القاسية والتلوث والعوامل الضارة الأخرى في البيئة.

زيت بذور الجرجير مليء بالفيتامينات C و K و A ، والتي تساعد في تقوية خصلاتك وتحسين حالة فروة رأسك وتعزيز نمو شعر قوي وصحي .

ينقي فروة الرأس والشعر

يمكن أن يؤدي استخدام منتجات الشعر القاسي إلى إتلاف شعرك وإضعافه على المدى الطويل.

يمكن أن يساعد زيت الجرجير في تطهير فروة الرأس والشعر وإزالة الدهون الزائدة والتراكم بشكل طبيعي، كما أنه يزيل السموم من فروة الرأس والشعر.

قد يحمي فروة الرأس والشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

يمكن للشمس أن تدمر فروة رأسك وشعرك، يمكن أن يحمي زيت الجرجير من التلوث والعوامل الضارة الأخرى التي يمكن أن تجعل شعرك ضعيفًا.

الجرجير زيت الجرجير فوائد زيت الجرجير فروة الرأس تساقط الشعر

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