فوائد الشمر للتخسيس| حقيقة أم خيال؟ تساعدك على حرق الدهون

الشمر هو عشبة عطرية تستخدم في الطهي والعلاج، ولها فوائد صحية عديدة، مثل تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات، ولكن هل يمكن للشمر أن يساعد في خسارة الوزن؟

فوائد الشمر للتخسيس



هناك أدلة علمية تؤيد فوائد الشمر للتخسيس، حيث يمكن استخدام الشمر بطرق آمنة وفعالة للحصول على نتائج مرضية، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "women health" فوائد الشمر للتخسيس.



كيف يؤثر الشمر على الوزن؟

هناك بعض الأبحاث التي تؤكد أن الشمر يمكن أن يسهم في خفض الوزن بطرق مختلفة، مثل تعزيز وتسريع عملية الأيض، وهي العملية التي يحول فيها الجسم الطعام إلى طاقة، فالشمر يحتوي على مركبات قد تحفز هذه العملية وتزيد من حرق الدهون والسعرات الحرارية.

كما أن الشمر يعزز إدرار البول، وهو ما يساعد على طرد السوائل والسموم المتراكمة في الجسم، التي قد تسبب زيادة في الوزن، بالإضافة إلى كبح الشهية، وهو ما يقلل من كمية الطعام المستهلكة، وبالتالي من سعراتها الحرارية، فالشمر يحتوي على ألياف قد تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، كما يحتوي على مادة تؤثر على هرمون الميلاتونين، الذي قد يقلل من رغبة تناول الطعام.

كما له تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، وهو ما يساعد على منع حدوث الإمساك وضمان استمرار حركة الأمعاء بانتظام.

هل فوائد الشمر للتخسيس حقيقية؟

هناك بعض الدراسات التي تروج لفوائد الشمر للتخسيس، التي أجريت على الحيوانات أو على عدد قليل من البشر لم تظهر نتائج ملحوظة أو مؤكدة في خفض الوزن بسبب الشمر، كما أن بعض الخبراء يعتقدون أن خسارة الوزن التي قد تحدث بسبب الشمر قد تكون نتيجة لفقدان السوائل وليس الدهون.

كما لا يمكن الاعتماد على الشمر كحل سحري للتخلص من الوزن الزائد، بل يجب اتباع نظام غذائي متوازن ومنخفض في السعرات الحرارية، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم والاسترخاء.

ويجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من الأعشاب أو المكملات الغذائية، لأنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية أو التفاعلات مع بعض الأدوية.

كيف يمكن استخدام الشمر للتخسيس؟

إذا كنت ترغب في تجربة الشمر للتخسيس، فهناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها، مثل:

شرب شاي بذور الشمر: وهو مشروب سهل التحضير، فكل ما عليك فعله هو طحن ملعقة من بذور الشمر وإضافتها إلى كوب من الماء المغلي، ثم تغطية الكوب وتركه لمدة 10 دقائق، ثم تصفية المشروب وإضافة ملعقة من العسل إذا أردت، حيث يمكنك شرب هذا المشروب مرة أو مرتين في اليوم، ويفضل قبل تناول الطعام.

شرب شاي لب الشمر: وهو مشروب آخر يمكن إعداده من خلال غسل وتقطيع رأس من لب الشمر إلى قطع صغيرة، ثم وضعه في إبريق وإضافة 4 أكواب من الماء المغلي، ثم تغطية الإبريق وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم تصفية المشروب وإضافة عصير نصف ليمونة إذا أردت. يمكنك شرب هذا المشروب مرة أو مرتين في اليوم، ويفضل بعد تناول الطعام.