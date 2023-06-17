فوائد بالجملة.. كيف تحسن التمارين الرياضية من صحتك النفسية والجسدية؟

التمارين الرياضية هي أي نشاط جسدي يحتاج إلى استهلاك طاقة، ويمكن أن يكون هوائيًا أو لاهوائيًا، أو مزيجًا منهما. النشاط الهوائي هو الذي يستخدم الأكسجين لإنتاج طاقة، مثل المشي والركض والسباحة.

أما النشاط اللاهوائي هو الذي يستخدم مصادر أخرى للطاقة دون الأكسجين، مثل رفع الأثقال والقفز حيث يعتبر التمرين الرياضي من أهم عوامل الصحة، لأنه يتعلق بكيفية تحسين جودة حياتنا من خلال نشاط بسيط ومفيد، وفقاً لما ذكره موقع "man's health" فالتمارين الرياضية لها فوائد عديدة للصحة الجسدية، مثل تقوية القلب والأوعية الدموية، وتحسين اللياقة البدنية، والوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، وتحسين المناعة والشفاء من الإصابات.

كما أنها لها فوائد عديدة للصحة النفسية والعقلية، مثل تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، وتشتيت التفكير عن الأمور السلبية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وتخفيف ضغط العمل، وتحسين جودة النوم، وتقوية الدماغ.

فوائد التمارين الرياضية للصحة الجسدية:

تساعد التمارين الرياضية في تقوية القلب والأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما أنها تساهم في تحسين اللياقة البدنية، وزيادة قوة ومرونة وتحمل العضلات، وتحسين التوازن والإحساس بالجسم والوقاية من السمنة والأمراض المزمنة المرتبطة بها، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، من خلال حرق الدهون وزيادة معدل الأيض.

تحسين المناعة، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة المرضى والإصابات، وتسريع عملية التئام الجروح، بالإضافة إلى تخفيف آلام المفاصل والظهر، وتحسين حالات التهاب المفاصل والتصلب المتعدد وغيرها من أمراض المفاصل.

فوائد التمارين الرياضية للصحة النفسية والعقلية:

تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، من خلال تقليل مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وزيادة مستويات هرمونات السعادة مثل الإندورفينات والدوبامين، وتحسين المزاج.

تشتيت التفكير عن الأمور السلبية، من خلال الاهتمام بالتمارين ذاتها، أو الدخول بحالة من الاسترخاء التام، أو التركيز على التنفس والإحساس بالجسم وتعزيز الثقة بالنفس، من خلال تحسين المظهر الجسدي والشعور بالإنجاز والفخر بالذات، وتطوير مهارات جديدة وتحديات شخصية.

تعزيز العلاقات الاجتماعية، من خلال التفاعل مع الآخرين في نفس النشاط، أو الانضمام إلى مجموعات أو فرق رياضية، أو مشاركة التجارب والأهداف مع الأصدقاء والعائلة.

تخفيف ضغط العمل، من خلال توفير فرصة للابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات المهنية، وإطلاق الطاقة السلبية، وإعادة شحن البطاريات بالطاقة الإيجابية.