تحرك برلماني عاجل لمواجهة إعلانات أدوية التخسيس مجهولة المصدر

تسبب السرطان

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار إعلانات أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر على السوشيال ميديا والتي يتم وصفها دون استشارة الطبيب، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين.

وأوضح "محسب" في طلبه، أن الفترة الماضية شهدت انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لأدوية لإنقاص الوزن مجهولة المصدر، يتم تناولها دون استشارة الطبيب، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، خاصة أن هذه الأدوية تعمل على فقد الشهية أو زيادة معدلات الحرق، أو المنتجات التي تحتوى على جيل سائل يؤخذ قبل الأكل ويملأ المعدة فيعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، الأمر الذي قد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية ازداد تداول منتجات الكافيين غير مصرح ببيعها في الصيدليات، على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها حارقة للدهون المترسبة القديمة، لكنها في حقيقة الأمر تؤثر على القلب، بسبب نسبة الكافيين المرتفع، مؤكدا على خطأ الاعتقاد السائد بشأن قدرة الأدوية وحدها على إنقاص الوزن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدراسات أثبتت أن العديد من حبوب إنقاص الوزن تحتوي على مركبات شديد الخطورة على صحة الإنسان، ويصاحبها شعور بالقلق ونوبات الهلع والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وزيادة السلوك العدواني وحتى فقدان الذاكرة، كما تتسبب بعض أدوية التخسيس الخطرة في الموت، حيث تم العثور على أنواع أخرى تسبب السرطان.

وطالب النائب أيمن محسب، بتوخي الحذر وتوعية المواطنين من خلال حملات إعلانية تطلقها وزارة الصحة بخطورة الاستجابة إلى الوصفات التي يتم تداولها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وصفها المتخصصون بغير الآمنة، بالإضافة إلى ملاحقة الصفحات التي تروج لهذه الأدوية التي تهدد صحة المواطنين مستغلة رغبتهم في التمتع بأجسام صحية بفقدان الوزن الزائد تماما.