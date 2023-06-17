السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فوائد ماء الورد للبشرة.. مزيل للمكياج ومزيل للبقع

البشرة
البشرة

يتم استخدام ماء الورد كعنصر في منتجات التجميل أو الأطعمة والمشروبات منذ آلاف السنين، ويكون هذا بسبب الفوائد الكثيرة التي يوفرها، فهو مصنوع عن طريق نقع بتلات الورد في الماء، مما يمنحها رائحة الورد الجميلة ويتم استخلاص الزيوت الموجودة في الورد في الماء.

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وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي فوائد ماء الورد للبشرة وكيف يمكن استخدامه حسب موقع ديلي ميل البريطاني.

ما هي فوائد ماء الورد للبشرة؟


ماء الورد مكون شائع جدًا في منتجات العناية بالبشرة بسبب مجموعة فوائده ورائحته الجميلة.

يهدئ تهيج الجلد:
من أهم فوائد ماء الورد أنه غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، هذا يعني أنه يساعد على تهدئة مناطق بشرتك التي أصبحت متهيجة، سواء كنت تعاني من حالة جلدية أو حساسية، أو لديك بشرة حساسة، حاول إضافة ماء الورد للوجه والجسم إلى روتين العناية بالبشرة لتهدئة بشرتك المتهيجة.
ويمكن صنع جل  الاستحمام برائحة ماء الورد الطبيعي والزيوت العضوية  لتهدئة وتدليل بشرتك أثناء الاستحمام ، مع توفير تنظيف دقيق ومثالي لعلاج البشرة الجافة والحساسة، وايضا سيترك بشرتك برائحة جميلة.

يقلل من ظهور الإحمرار:
من المعروف أيضًا أن ماء الورد يساعد في تقليل ظهور إحمرار الوجه، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا ، يمكنه موازنة لون بشرتك ومحاربة المناطق الحمراء والبقع، وهو أيضا فعال للغاية في علاج البشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب.

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كيفية استخدام ماء الورد للعناية بالبشرة والوجه:

تطهير البشرة:
ماء الورد مثالي لتطهير  بشرتك وإزالة أي شوائب قد تسبب بقع غير مرغوب فيها، نظرًا لطبيعته اللطيفة ، فهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة. 
سيضمن استخدام ماء الورد لتنظيف الوجه والجسم عدم جفاف وتهيج بشرتك، فهو ينظف بشرتك بعمق، لذلك يجب استخدامه كجزء من روتين الاستحمام الخاص بك للحفاظ على بشرتك نظيفة ورطبة.

رذاذ ماء الورد:
لا يوجد شيء أسوأ من الشعور بالحر والعرق أثناء الخروج إلى الشارع، لهذا السبب يستخدم الناس ماء الورد كرذاذ مرطب، و توفر بعض البخاخات على وجهك أو جسمك مزيجًا مثاليًا من البرودة والترطيب أثناء الخروج، يمكن أيضًا استخدام رذاذ ماء الورد لتوفير ترطيب سريع وسهل في الأشهر الباردة أيضًا، كل ذلك مع توفير رائحة الورود الرائعة.

مزيل المكياج:
تستخدم الكثير من مزيلات المكياج مواد كيميائية قاسية وكحول، مما قد يؤدي إلى جفاف البشرة، هذا يمثل مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من حساسية الجلد، وعمل ماء الورد كمزيل للمكياج يوفر طريقة طبيعية ولطيفة لإزالة المكياج، و تساعد الخصائص المهدئة لماء الورد في الحفاظ على رطوبة بشرتك مع إضافة رائحة الورد، ويعمل كمنظف أو تنر من ماء الورد على إزالة المكياج دون الحاجة إلى أي فرك أو شطف قاسي ويعتبر مثالي جدا للبشرة الحساسة.

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