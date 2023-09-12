الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت الشعر يختتم فعاليات برنامج " نعيش بالشعر"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

اختتم بيت الشعر بالأقصر فعاليات برنامج "نعيش بالشعر" والتي عقدها البيت علي مدار عدة جلسات.

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9 سبتمبر.. بيت الشعر يناقش مقولة الدكتور جابر عصفور حول "زمن الرواية"


دارت الجلسة الحوارية الأولى حول المصادر المعرفية للشعر، وكيف يستطيع الشاعر إيصال نصه للقارئ بنجاح عبر تطوير مصادره الشعرية وانفتاحه على قراءات مختلفة ومتباينة تثري التجربة وتمنحها خصوصية وتفتح للشاعر أبعادًا جديدة.

بعد حصوله على "التشجيعية".. بيت الشعر باﻷقصر يكرم مدحت صفوت

وفي الجلسة الثانية دار الحوار حول مناقشة أعمال أربعة من الشعراء الشباب، وتطرق بقية المشاركين إلى القصائد بالنقد، مشيرين إلى نقاط القوة التي يجب البناء عليها في النصوص، وكذلك إلى نقاط الضعف المشتركة التي يجب تلافيها، من حيث الفكرة والتصوير والإيقاع، واقترح الجميع على إدارة مؤسسة بيت الشعر، تكرار هذه الورشة مع ضيوف آخرين. 

وانعقدت عقب ذلك الأمسية الشعرية التي شارك فيها خمسة شعراء، من أجيال مختلفة، هم: الشاعر الدكتور النوبي عبدالراضي، والشاعر أحمد العراقي والشاعر عبيد عباس، والشاعر محمد المتيم، والشاعر محمود مرعي، وقد شدوا بقصائدهم من مختلف الأجناس الشعرية، وجاءت موضوعاتها متباينة بين الوطني والعاطفي والذاتي والجماعي.

بيت الشعر
بيت الشعر
بيت الشعر
بيت الشعر
بيت الشعر
بيت الشعر
بيت الشعر برنامج نعيش بالشعر الشعراء مؤسسة بيت الشعر بيت الشعر بالأقصر

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