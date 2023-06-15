بعد حصوله على "التشجيعية".. بيت الشعر باﻷقصر يكرم مدحت صفوت

يقيم بيت الشعر في مدينة اﻷقصر، التابع لدائرة الشارقة الثقافية، حفل تكريم للناقد مدحت صفوت لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الدراسات الأدبية واللغوية لعام 2023، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل.

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت فوز صفوت بكتابه "5X5.. أشباح الحقيقة في السرد القصصي المعاصر"، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، في 30 من مايو الماضي، وذلك بحضور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وأعضاء المجلس.

يشهد حفل التكريم الذي يديره الشاعر حسين القباحي، تكريم الناقد د.محمد سليم شوشة، الحاصل على الجائزة ذاتها في العام نفسه، عن كتاب "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة".

وصفوت ناقد أدبي وباحث في تحليل الخطاب. عمل محاضرًا زائرًا في جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، وحاضَر في عدد من المراكز البحثية المصرية، بجانب كتابه الفائز، كتابان صادران عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، هما: «السلطة والمصلحة.. استراتيجيات التفكيك والخطاب العربي» 2016، و«صوت الغزالي وقرطاس ابن رشد» ملحق به دراسة ابن رشد الشهيرة «فصل المقال» 2018.

ويعتمد صفوت في كتابه، الذي كتب مقدمته الناقد الدكتور محمود الضبع، وصدر عن دار المثقف نهاية العام الماضي، على مقولة الشبحية hauntology التي صكها الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، متتبعًا “5 أشباح للحقيقة”، اﻷمر الذي يبدو جمعًا بين متناقضين، حقيقة وطيف، وجود ولا وجود، مما يجعل التساؤل عن إمكانية وجود «لا وجود» للحقيقة، التي هي الأنطولوجيا في جوهرها، مشروعًا.

وبيت بيت الشِّعر بالأقصر مؤسسة ثقافية في مدينة الأقصر بصعيد مصر، أُقيمت بمبادرة إماراتية، من دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة، في العام 2015، ويُعنى بالشعر على وجه الخصوص، ويضطلع سنويًا بتنظيم مهرجان الأقصر للشعر العربي.

يقع بيت الشعر بالأقصر شرق طريق الكباش، ويديره القباحي. ويتولى بيت الشعر تنظيم مختلف الفاعليات الشعرية والفنية على مدار العام في مقره أو خارجه، كما يرعى بعض الفعاليات خارج محافظة الأقصر، أبرزها مهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي يقام في نوفمبر من كل عام منذ إنشاء البيت، بالتزامن مع العيد المحلي لمحافظة الأقصر.