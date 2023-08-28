مكملات البروتين.. متى وكيف يتم تناولها لتعظيم فوائدها؟

مع شعبية الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية الغنية بالبروتين، من المهم فهم مقدار استهلاك البروتين الذي يعتبر آمنًا وصحيًا.

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير متى وكيف يتم تناول البروتينات لتعظيم فوائدها؟.

البروتين هو أحد المغذيات الكبيرة الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في بناء وإصلاح الأنسجة العضلية، ودعم وظيفة المناعة، والحفاظ على الصحة العامة.

بالنسبة للأفراد النشطين بدنيًا أو الذين يتطلعون إلى بناء كتلة عضلية، يمكن أن تكون مكملات البروتين طريقة مريحة وفعالة لضمان حصولهم على ما يكفي من البروتين لدعم أهدافهم. ومع ذلك، مع شعبية الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية الغنية بالبروتين، من المهم فهم مقدار استهلاك البروتين الذي يعتبر آمنًا وصحيًا.

وهناك بعض النصائح حول متى وكيف يتم استهلاك مكملات البروتين لتعظيم فوائدها وتجنب المخاطر الصحية المحتملة، جاءت الآتي:

1. بعد التمرين: أحد أفضل الأوقات لتناول مكملات البروتين هو بعد التمرين. تؤدي التمارين الرياضية، وخاصة تدريبات المقاومة، إلى انهيار أنسجة العضلات، ويمكن أن يساعد تناول البروتين بعد التمرين في إعادة بناء هذه الأنسجة وإصلاحها. أظهرت الدراسات أن تناول البروتين خلال 30 دقيقة إلى ساعة بعد التمرين يمكن أن يعزز تعافي العضلات ويعزز نمو العضلات.

2. قبل النوم: تناول مكملات البروتين قبل النوم مهم أيضًا. أثناء النوم، يخضع الجسم لعملية تسمى تخليق البروتين، حيث يتم إصلاح الأنسجة العضلية وتكوين ألياف عضلية جديدة. إن تناول مكملات البروتين قبل النوم يمكن أن يزود الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لدعم هذه العملية، مما يؤدي إلى تحسين نمو العضلات وتعافيها.

3. بين العمل: إلى جانب ما بعد التمرين ووقت النوم، يمكن أن يساعد تناول مكملات البروتين طوال اليوم على ضمان حصول الجسم على إمدادات ثابتة من الأحماض الأمينية لدعم نمو العضلات وإصلاحها. بالنسبة للأفراد الذين يكافحون من أجل استهلاك ما يكفي من البروتين من خلال نظامهم الغذائي وحده، يمكن أن تكون مكملات البروتين وسيلة مريحة وفعالة لتلبية احتياجاتهم اليومية من البروتين.

ومع ذلك، عند اختيار مكمل البروتين، من المهم مراعاة ما يلي:

1. جودة مصدر البروتين

بروتين مصل اللبن، المشتق من الحليب، هو بروتين عالي الجودة يمتصه الجسم بسهولة ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

بروتين الكازين، المشتق أيضًا من الحليب، هو بروتين أبطأ في الهضم ويمكن أن يوفر إطلاقًا مستمرًا للأحماض الأمينية على مدار عدة ساعات.

مصادر البروتين النباتية، مثل البازلاء والأرز وبروتين الصويا، متاحة أيضًا للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

2. المخاطر الصحية المحتملة للاستهلاك الزائد

في حين أن مكملات البروتين يمكن أن تكون وسيلة مريحة وفعالة لتلبية احتياجات البروتين اليومية، فإن استهلاك كميات زائدة من البروتين يمكن أن يضع ضغطا على الكلى ويؤدي إلى الجفاف.

من المستحسن ألا يستهلك الأفراد أكثر من 2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا.

"يمكن أن تكون مكملات البروتين أداة قيمة للأفراد النشطين بدنيًا أو الذين يتطلعون إلى بناء كتلة العضلات.

يمكن أن يساعد تناول مكملات البروتين بعد التمرين وقبل النوم وعلى مدار اليوم في دعم نمو العضلات وتعافيها.

عند اختيار مكمل البروتين، من المهم مراعاة جودة مصدر البروتين وتجنب استهلاك كميات زائدة من البروتين.

ومن خلال دمج مكملات البروتين في نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية، يمكن للأفراد تحسين تناولهم للبروتين وتحقيق أهدافهم الصحية واللياقة البدنية.