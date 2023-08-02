دراسة: مستويات البروتين المنخفضة في السائل الشوكي تشير لضعف إدراكي خفيف

تشير دراسة حديثة، إلى أن انخفاض مستويات السائل الشوكي للبروتين المرتبط بالتعلم والذاكرة يمكن أن يساعد في التنبؤ بضعف إدراكي خفيف.

ووفقًا لموقع .hindustantimes أضافت دراسة أجريت على البالغين الأصحاء الإدراكيين دليلًا على أن انخفاض مستويات السائل الشوكي للبروتين المرتبط بالتعلم والذاكرة لدى الفئران قد يكون بمثابة مؤشر مبكر على ضعف الإدراك الخفيف (MCI) قبل سنوات من ظهور الأعراض.

النتائج التي يمكن أن تؤدي إلى أهداف جديدة لعلاج أو الوقاية من مرض الزهايمر وأمراض الخرف الأخرى، تظهر أن المستوى المنخفض من البروتين NPTX2 ليس فقط عامل خطر مستقل محتمل للإصابة بالاختلال المعرفي المعتدل (MCI) وخرف الزهايمر، ولكنه يحسن أيضًا التنبؤ بالضعف الإدراكي بعد السيطرة لمستويات المؤشرات الحيوية التقليدية وعوامل الخطر الجينية الراسخة لمرض الزهايمر.

الدراسة، التي أجراها علماء الطب بجامعة جونز هوبكنز على أكثر من 250 من البالغين في منتصف العمر بشكل أساسي والغالبية العظمى منهم من البيض، وجدت أن قياسات NPTX2 في السائل النخاعي كانت تنبؤية ببدء الاختلال المعرفي المعتدل خلال أو حتى بعد سبع سنوات قبل ظهور الأعراض.

وفقًا لجمعية الزهايمر، يؤثر MCI الذي يتميز بفقدان خفيف في الذاكرة أو تحديات مع العمليات المعرفية الأخرى، مثل اللغة أو الوظيفة التنفيذية على ما يصل إلى 18 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.. يحافظ الأشخاص المصابون بالاختلال المعرفي المعتدل (MCI) على معظم الأنشطة اليومية العادية ولكن من المعروف أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أو غيره من أشكال الخرف.

تشير التقديرات إلى أن 6.7 مليون أمريكي في سن 65 وما فوق يتعايشون مع خَرَف الزهايمر ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2050. وقد أعطى الانتشار المتزايد لمرض الخرف الحاجة الملحة للبحث عن تنبؤات أفضل وأقدم وأهدافًا للعلاجات التي تمنع أو تقدم بطيء.

في الوقت الحالي، لا يوجد سوى دواء واحد معتمد من إدارة الغذاء والدواء في السوق معروف حتى بإبطاء أعراض مرض الزهايمر بشكل طفيف في مراحله المبكرة، ولا توجد علاجات أو وسائل وقائية.

بالنسبة للدراسة، التي شملت بالغين تم تجنيدهم من قبل المعاهد الوطنية للصحة وجونز هوبكنز ميديسين، أجرى الباحثون اختبارات طبية ومعرفية أساسية على 269 فردًا عاديًا معرفيًا وجمعوا عينات من السائل النخاعي مرتين سنويًا.

أظهرت النتائج، أنه بمرور الوقت تقدم 77 شخصًا إلى MCI أو الخرف خلال أو بعد سبع سنوات من القياسات الأساسية. من بين هؤلاء المشاركين، تم تشخيص إصابة 88% بمرض الزهايمر كسبب رئيسي أو ثانوي للخرف.

أولئك الذين تقدموا إلى MCI كان لديهم في المتوسط ​​مستويات أقل من NPTX2 بحوالي 15 في المائة في الأساس مقارنة مع أولئك الذين ظلوا غير معوقين ، وهو فرق ظل مهمًا بعد حساب مستويات العلامات الحيوية الأساسية لمرض الزهايمر والعوامل الوراثية.

ومن المؤكد أننا في الوقت الحالي، لدينا فقط أدوية تعمل على تعديل الأعراض الخفيفة لمرض الزهايمر ولا يوجد شيء في الوقت الحالي لمنح الأشخاص الطبيعيين من الناحية الإدراكية ولكنهم معرضون لخطر أكبر، لكن عندما يتغير ذلك، يضيف سولدان، فإن وجود طريقة دقيقة للتنبؤ بمثل هذه المخاطر سيلعب دورًا كبيرًا في استهداف العلاجات.