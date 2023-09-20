النظام الغذائي للخصوبة عند الإناث: 10 عناصر غذائية يجب استهلاكها عند محاولة الحمل

يعرض الحمل المبكر وغير المقصود صحة وحياة ورفاهية الشابات والفتيات للخطر. في جميع أنحاء العالم، تعد المضاعفات أثناء الحمل والولادة السبب الرئيسي للوفاة وثالث أكبر سبب لخسارة سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا.

وتواجه المراهقات الحوامل خطرًا أكبر للإصابة بحالات حادة مثل تسمم الحمل مقارنة بالنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 24 عامًا. 1 وبعيدًا عن الصحة، فإن الافتقار إلى خيارات الصحة الإنجابية وضعف جودة تقديمها يقللان من فرص هؤلاء الشابات والفتيات في التعليم المستمر، وتأخير الزواج، وفي نهاية المطاف الأدوار غير التقليدية في الاقتصاد والمجتمع.

هناك بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز الصحة الإنجابية ويمكن أن تسهل عملية الحمل. إليك 10 عناصر غذائية مهمة.

فيما يلي العناصر الغذائية التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتسهيل الحمل كما اقترحت خبيرة التغذية جوهي كابور.

1. حمض الفوليك: تناولي الخضار الورقية والفاصوليا والحبوب المدعمة من أجل إباضة صحية.

2. الحديد: تناول اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والسبانخ للوقاية من فقر الدم.

3. أحماض أوميجا 3 الدهنية: تناول الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز لتنظيم الهرمونات وجودة البيض.

4. مضادات الأكسدة: تشمل التوت والحمضيات والمكسرات لحماية البيض من التلف.

5. البروتين: اختر مصادر مثل الدواجن والتوفو والفاصوليا لدعم إنتاج الهرمونات.

6. الكالسيوم: احصل على الكالسيوم من منتجات الألبان أو الحليب النباتي المدعم، وكذلك الخضار الورقية.

7. الزنك: يوجد الزنك في الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور لتنظيم الهرمونات.

8. الفيتامينات C و E: عزز تناول الفواكه والخضروات والمكسرات لتقليل الإجهاد التأكسدي.

9. الألياف: اختاري الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات لتوازن نسبة السكر في الدم والهرمونات.

10. الترطيب: حافظ على رطوبة جسمك بشكل كافٍ من أجل الصحة العامة.