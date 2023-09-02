دراسة جديدة: حبوب منع الحمل فعالة فى خفض معدلات الإصابة بالسكرى

يعد السكري واحدًا من أمراض العصر الحديثة التي تشكل تحديا كبيرًا لصحة الإنسان، حيث تشهد الإصابات بهذا المرض ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى العالم، حيث يتطلب الوقاية من السكري اعتبارها قضية صحية عامة تهم المجتمع بأكمله.

تعد حبوب منع الحمل وسيلة شائعة لمنع الحمل والسيطرة على التنظيم الأسري، ومؤخرًا، أشارت دراسة جديدة إلى أن حبوب منع الحمل قد تلعب دورًا هامًا في خفض معدلات الإصابة بالسكري لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة والمتعددة الاضطرابات التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وتتزايد معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ، خاصة في فئة الأعمار المتقدمة، حيث يمكن أن تقلل من المخاطر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بنسبة 15%.

ومن هنا جاءت أهمية الدراسة الجديدة التي تشير إلى دور حبوب منع الحمل في تخفيض مخاطر الإصابة بمرض السكري لدى كبار السن والأشخاص فوق الـ65 عامًا.

هل حبوب منع الحمل يمكن أن تؤثر إيجابًا على مستويات السكر في الدم؟

أكد الباحثون، أن حبوب منع الحمل ساهمت بشكل كبير في تقليل معدلات الإصابة بالسكري في هذه الفئة العمرية، حيث أوضحت الدراسة تأثير حبوب منع الحمل على معدلات السكري، وخلصت الدراسة إلى أن النساء اللاتي اعتمدن حبوب منع الحمل كانت لديهن خطرا أقل للإصابة بالسكري، وقد تبين أن للحبوب الطرازات المحتوية على الهرمونات الاصطناعية مثل الاستروجين والبروجستين.

ونشرت الدراسة في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الأمراض المعدية، حيث أظهرت الدراسة أن النساء اللاتي استخدمن حبوب منع الحمل لفترات طويلة كانت لديهن خطر أقل للإصابة بالسكري من النساء اللاتي لم تتناول أي حبوب منع الحمل.

وبالرغم من وجود بعض الدراسات التي تدعم تأثير حبوب منع الحمل في خفض معدلات الإصابة بالسكري، إلا أن هناك دورًا مهمًا يتعين على المرء أن يلتزم به للوقاية من السكري.

فمن النصائح الهامة إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ممارسة النشاط البدني بانتظام، الحفاظ على وزن صحي والسيطرة على السمنة ومتابعة المختصين وإجراء الفحوصات الروتينية.