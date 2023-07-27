لتجنب تقرحات القدم.. نصائح لمرضى السكري عند اختيار الأحذية

يواجه المصابون بمرض السكري، تحديات عديدة في رحلتهم نحو الحفاظ على صحة قدميهم؛ إذ أن انخفاض تدفق الدم وتلف الأعصاب يجعلهم عرضة لمشاكل القدم المتعددة. ومع ذلك، يمكنهم تقليل مخاطر حدوث مضاعفات مثل تقرحات القدم وبتر الأطراف عن طريق ارتداء الأحذية المناسبة.

ووفقًا لما ذكره الدكتور راجيف كوفيل، أخصائي السكري، في مقال نشره موقع Hindustan Times، فإن مرضى السكري غالبًا ما يتساءلون عما إذا كانت الأحذية المصنوعة حسب الطلب أو الأحذية الجاهزة هي الخيار الأفضل.

ويمكن أن يكون كلا النوعين من الأحذية مناسبًا طالما توفر الراحة. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من صعوبة في إيجاد المقاس المناسب وتشوهات القدم، فإن الأحذية المصنوعة حسب الطلب تعتبر الخيار الأفضل.

وأضاف: "عندما تقوم بشراء أحذية لمرضى السكري، هناك بعض الميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها، يجب أن تكون الأحذية خفيفة الوزن وتسمح بحرية الحركة والتهوية للقدمين، كما يجب أن يكون النعل قادرًا على امتصاص الصدمات، فهذا أمر بالغ الأهمية لتخفيف الضغط على الجزء السفلي من القدم، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون صندوق أصابع القدم واسعًا وقابلًا للتعديل ليوفر مساحة كافية لأصابع القدمين، ويمنع الاحتكاك والبثور. لذا، ينبغي اختيار الأحذية التي تحتوي على أربطة أو أشرطة قابلة للتعديل لتناسب أي تورم أو تغير في حجم القدم خلال اليوم، مما يوفر دعمًا إضافيًا واستقرارًا للقدم الصحية".

لماذا يعتبر اختيار الأحذية مهم لمرضى السكري؟

تلعب أحذية مرضى السكر دورًا حيويًا في الحد من خطر الإصابة بقرح القدم وعمليات البتر اللاحقة، وتعزز الأحذية المناسبة الراحة وتساعد في الحفاظ على صحة القدم، وأكد الدكتور كوفيل أن الأحذية خفيفة الوزن وقابلة للتنفس يمكن أن تعزز الدورة الدموية وتقلل من فرص تآكل الجلد، الهدف هو حماية القدمين وتوفير بيئة مريحة تقلل من خطر حدوث مضاعفات متعلقة بالقدم.

وفيما يلي بعض النصائح المتخصصة التي يجب مراعاتها عند شراء أحذية لمرضى السكر:

- اذهب لشراء الأحذية في ساعات المساء حيث من المحتمل أن تعاني القدم من انتفاخات طفيفة بعد يوم متعب.

- اختر الأحذية المخصصة لمرضى السكري مع مساحة أصابع أعلى وأعرض، مما يوفر مساحة إضافية لحركة أصابع القدم.

- افحص البطانة الداخلية بعناية للتأكد من أنها سلسة وخالية من اللحامات المسببة للاحتكاك.

- اختر الأحذية ذات الأربطة أو الأربطة القابلة للتعديل، مما يسمح بتسكين تورم القدمين طوال اليوم.

- ابحث عن الأحذية ذات النعال القابلة للإزالة، والتي يجب استبدالها بشكل دوري للحفاظ على توسيد ودعم مناسبين.

- قد تكون التقويمات المخصصة ضرورية أيضًا لبعض الأفراد.

- اختر أحذية مرضى السكر مصنوعة من خامات عالية الجودة تتناسب مع القدم وتوفر التهوية، حيث يعد الجلد المحبب خيارًا ممتازًا، على الرغم من أن المواد التركيبية والمنسوجات المناسبة يمكن أن توفر الراحة أيضًا. تجنب المواد القاسية.

وحذر الدكتور راجيف كوفيل من أن مرضى السكري يجب أن يبتعدوا عن أنواع معينة من الأحذية لحماية أقدامهم:

- تجنب الأحذية ذات أصابع القدم المدببة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أصابع القدم وتقييد الدورة الدموية.

- تأكد من المقاس المناسب، وتجنب الأحذية الضيقة جدًا أو الفضفاضة جدًا والتي يمكن أن تؤدي إلى إصابات القدم.

- التقليل من استخدام الكعب العالي، وعند ارتدائه، يجب اختيار الأنماط المستديرة من الأمام مع الكعب أقل من 2 بوصة.

وأخيرًا، يجب الانتباه إلى أن اختيار الأحذية المناسبة واتباع نصائح الخبراء، يمكن للأفراد المصابين بداء السكري اتخاذ خطوات استباقية لضمان صحة القدم وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات.