"ترفع مستوى السكر بالدم".. احذر تناول وجبة الإفطار في هذا الوقت

عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، فإن الأمر لا يقتصر على ما يأكله الشخص فقط، ولكن أيضًا على كيفية تأثيره على مستويات السكر في الدم على مدار اليوم.

وحسب موقع Hindustan times فإن وقت الإفطار هو عامل حاسم لمرضى السكري فهي أهم وجبة في اليوم وتناولها في الوقت الخطأ يمكن أن يؤثر على مستويات الجلوكوز لدى المريض، والقيام بذلك مع مرور الوقت يمكن أن يعرض لخطر الإصابة بالعديد من مضاعفات مرض السكري.

ما هو مرض السكري؟

مرض السكري هو اضطراب في التمثيل الغذائي حيث يكون الجسم إما غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل جيد أو لا ينتجه على الإطلاق.

وبصرف النظر عن تناول الأدوية، ينصح الأشخاص بإدخال تعديلات على نمط حياتهم، حتى يتمكنوا أن تساعدهم في إدارة المرض، مثل ممارسة الرياضة، وتعديل النظام الغذائي، وتقليل التوتر، والنوم الجي، كل هذه العوامل يمكن أن تساعد في السيطرة على مرض السكري.

ووفقًا للخبراء لا ينبغي أن يكون الأشخاص المصابون بداء السكري في عجلة من أمرهم لتناول وجبة الإفطار في الصباح، لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل طبيعي، فإذا كان المريض يأكل مباشرة بعد الاستيقاظ، فسيجد صعوبة في إدارة مرض السكري لديه طوال اليوم.

ما هو أسوأ وقت لتناول الإفطار لمرضى السكري؟

عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار، التي غالبًا ما يشار إليها على أنها أهم وجبة في اليوم، فإن أسوأ وقت لتناول الإفطار هو بعد الاستيقاظ في الصباح مباشرة، وخلال الفترة القصيرة بعد الاستيقاظ على الفور، تميل مستويات الجلوكوز في الدم إلى الارتفاع بشكل طبيعي بسبب إفراز الجسم للهرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو في الصباح الباكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي تناول وجبة الإفطار خلال هذا الوقت إلى تفاقم مستويات الجلوكوز المرتفعة بالفعل في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في نسبة السكر في الدم وصعوبة إدارة مرض السكري على مدار اليوم.

كيف يمكن أن يؤثر تخطي وجبة الإفطار أو تناول الوجبة الأولى في وقت الغداء على نسبة السكر في الدم؟

يقول الدكتور ارتيمس جونز: إن عبء مرض السكري لا يقتصر فقط على عدم تناول الحلويات ، كما يعتقد الناس، فمن الضروري للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أن يكونوا على دراية باستجابات الأنسولين الطبيعية في أجسامهم وأن يسعوا لتناول وجبات الطعام في وقت تكون فيه مستويات السكر في الدم مستقرة، وعندما يميل المرء إلى تخطي وجبة الإفطار، قد يستمر الجسم في إنتاج هرمونات مثل الكورتيزول والجلوكاجون، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أو زيادة مقاومة الأنسولين بشكل سريع، ومستويات السكر في الدم، خاصة إذا كان الشخص يخضع للاستخدام المنتظم للأنسولين للتخفيف من مرض السكري، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأعراض مثل الدوخة والخمول أو صعوبة التركيز، لتجنب هذه المضاعفات المحتملة، يتم تشجيع مرضى السكري على تناول وجبة إفطار جيدة بعد مراقبة مستويات السكر في الدم.

ما هو أفضل وقت لتناول الإفطار لمرضى السكري؟

عند الوصول إلى الوقت الأمثل لتناول الإفطار لمرضى السكري، يقترح تناولها بعد ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ في الصباح، فمع مرور وقت طويل مع إفراز الجسم لهرمونات مثل الكورتيزول والجلوكاجون، فإن الطعام المناسب خلال هذه المدة يساعد على مواجهة الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بسبب إفراز هذه الهرمونات.

ما هي عناصر الإفطار السريعة التي يمكن أن يتناولها مرضى السكري؟

في حين أنه يوصى باتباع نظام غذائي متوازن ومغذي لمرضى السكري، في حالة احتياج المرء إلى وجبة فطور سريعة، فهناك بعض الخيارات وهي:

زبادي غير محلي، فهو وجبة غنية بالبروتين ولكنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.

يمكن تناول بياض البيض المسلوق أو البيضة كاملة بياض أو صفار معا.

وعاء من الشوفان.

عصائر الفاكهة عديمة السكر.

الفواكه الطازجة مثل التفاح والكمثرى.