دراسة: حبوب منع الحمل تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة

أظهرت دراسة عالمية حديثة استمرت لعقد من الزمن، أن حبوب منع الحمل التي تؤخذ مرة واحدة في اليوم تقلل من خطر الوفاة بسرطان الرئة بمقدار النصف.

وكشفت النتائج التي عُرضت في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم أن تناول عقار أوسيمرتينيب بعد الجراحة قلل بشكل كبير من خطر وفاة المرضى بنسبة 51٪، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان في العالم ، حيث يتسبب في حوالي 1.8 مليون حالة وفاة سنويًا. تم تقديم نتائج الدراسة المتأخرة، بقيادة جامعة ييل ، في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (أسكو) في شيكاغو.

وقال الدكتور روي هيربست، نائب مدير مركز ييل للسرطان والمؤلف الرئيسي للدراسة: "قبل ثلاثين عامًا ، لم يكن هناك شيء يمكننا فعله لهؤلاء المرضى". الآن لدينا هذا الدواء الفعال.

وتابع هيربست: "خمسون في المائة يمثل مشكلة كبيرة في أي مرض، ولكن بالتأكيد في مرض مثل سرطان الرئة ، والذي عادة ما يكون شديد المقاومة للعلاجات".

شملت تجربة Adaura مرضى تتراوح أعمارهم بين 30 و 86 في 26 دولة وبحثت ما إذا كانت حبوب منع الحمل يمكن أن تساعد مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض.

40 % من المعرضين لسرطان الرئة في آسيا

كل شخص في التجربة كان لديه طفرة في جين EGFR ، والذي يوجد في حوالي ربع حالات سرطان الرئة العالمية ، ويمثل ما يصل إلى 40٪ من الحالات في آسيا.

تعد طفرة EGFR أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال، وفي الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا أو كانوا مدخنين خفيفين.

وفي حديثه في شيكاغو ، قال هيربست إن النتائج "المثيرة" أضافت وزنًا كبيرًا إلى النتائج السابقة من نفس التجربة التي أظهرت أن حبوب منع الحمل تقلل أيضًا من خطر تكرار المرض إلى النصف.