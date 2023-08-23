لتقوية مناعتك.. فيتامينات يمكن الحصول عليها دون استشارة طبيب

بالتزامن مع انتشار متحور كورونا الجديد "إيريس" وبدأ الكثير في البحث عن كل ما يمكن أن يقوي المناعة لديهم، وذلك للقدرة على التصدي للفيروسات والأمراض المعدية، ويسعى البعض خلف تناول الفيتامينات دون استشارة طبية.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور أفضل الفيتامينات لتعزيز المناعة بحسب موقع "clevelandclinic":

هناك مقولة مأثورة تقول "تفاحة في اليوم يمكن أن تبعد الطبيب"، وذلك ما يؤكد أهمية الحصول على الفيتامينات من خلال النظام الغذائي بتناول الأطعمة المغذية الغنية بفيتامينات معينة يمكن أن تساعد الجهازك المناعي على مقاومة الأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

الفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي:

فيتامين سي: يعد واحدًا من أكبر معززات جهاز المناعة على الإطلاق، حيث يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة، يعد الحصول على كمية فيتامين C بشكل منتظم أمرًا ضروريًا لصحة جيدة لأن الجسم لا ينتجه من تلقاء نفسه.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

الفواكه الحمضية البرتقالية.

الفلفل الأحمر.

عصير البرتقال.

كيوي .

الفلفل الأخضر.

فراولة.

كرة قدم.

البروكلي.

فيتامين ب6:

يعمل فيتامين B6 لدعم التفاعلات الكيميائية الحيوية في جهاز المناعة، حيث ينتج خلايا الدم البيضاء والخلايا التائية التيتعمل على محاربة الفيروسات والبكثيريا.

الأطعمة الغنية بفيتامين ب6

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب6 ما يلي، الحمص.

لحم البقر وكبد البقر.

أسماك السلمون والتونة.

صدر دجاج.

بطاطا.

موز.

البرغل.

جبن.

الأطعمة المليئة بفيتامين E:

زيت بذرة القمح.

بذور عباد الشمس.

المكسرات ، مثل اللوز والفول السوداني وزبدة الجوز.

سبانخ.

بروكلي.

كيوي.

مانجو.

طماطم.

سبانخ.

الزنك

الأطعمة الغنية بالزنك:

المحار .

لحم البقر

جبنة الشيدر.

جمبري.

عدس.

لبن.

السيلينيوم

وتعمل المياه بالنظام الغذائي الغني بالفيتامينات على تعزيز صحة المناعة، حيث أنها تساعد الجسم على إنتاج الليمفاوية التي تحمل خلايا الدم البيضاء وخلايا الجهاز المناعي الأخرى، كما يجب تناول المزيد من الأطعمة المرطبة، مثل الخيار والكرفس والبطيخ.