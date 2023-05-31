الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احذر من نقصها.. فيتامينات تساعد على ضبط النوم وتقلل الأرق

قلة النوم
قلة النوم

يعاني الكثير من تقلبات واضطرابات النوم بسبب الإجهاد والقلق والاكتئاب، ولكن من الممكن أن يكون السبب الحقيقي هو نقص الفيتامينات في الجسم.

ويبحث العديد من الناس عن أسباب الأرق وقلة النوم والفيتامينات المسؤولة عن ضبط النوم لمتابعة الطبيب وحل تلك المشكلة، ووفقًا لموقع "anc sleep"، يمكن أن يؤدي عدم القدرة على الحصول على قسط وافر من النوم الكثير من المشاكل الصحية غير المتوقعة مثل:

  • تقلب المزاج
  • ارتفاع ضغط الدم
  • زيادة خطر مقاومة الأنسولين
  • ارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري
  • زيادة الوزن
  • بدانة
  • ضعف المناعة

فيتامينات تساعد على ضبط النوم

 فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في صحة العظام وهو مهم أيضًا لتحسين المزاج، وتم ربطه بالفوائد المحتملة للنوم والعواقب التي لوحظت في الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، وأظهرت دراسة حديثة أن نقص فيتامين د مرتبط بقصر مدة النوم، ووجدوا أن الصلة بين قلة النوم ونقص فيتامين (د) قوية جدًا لدى البالغين.

فيتامين هـ 

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد في الحفاظ على وظيفة الخلايا السليمة وحماية الخلايا من التلف، كما أنه يدعم الصحة المناعية ويساعد في مشاكل النوم والمشاكل الصحية المتعلقة بالنوم.

وقد يكون لفيتامين هـ العديد من التأثيرات الإيجابية على النوم. الأول هو حماية الدماغ من فقدان الذاكرة المرتبط بالحرمان من النوم، عندما لا نحصل على قسط كافٍ من النوم.

فيتامين ب 6 

كما تم ربط نقص فيتامين ب 6 بأعراض الأرق والاكتئاب، يساعد فيتامين ب 6 في إنتاج الهرمونات مثل الميلاتونين والسيروتونين وكلاهما مهمان من حيث النوم والمزاج المريحين، وهناك علاقة قوية بين الاكتئاب ومشاكل النوم وقد تم ربط المستويات العالية من فيتامين ب 6 بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. 

فيتامين ب 12

يلعب دورًا مهمًا كمنظم للنوم والاستيقاظ من خلال المساعدة في الحفاظ على تزامن الإيقاعات اليومية، وتظهر بعض الدراسات وجود صلة بين المستويات المنخفضة والأرق، بينما تظهر دراسات أخرى أن المستويات العالية من فيتامين ب 12 مرتبطة باضطراب النوم وأوقات النوم الأقصر.

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