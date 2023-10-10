لهذا السبب لا يجب عليك تناول جميع الفيتامينات فى الصباح

على الرغم من أنه قد يكون تناول المكملات الغذائية مع كوب من عصير البرتقال قبل الذهاب إلى العمل جزءًا من روتينك الصباحي، إلا أنه يمكنك جني المزيد من الفوائد إذا تناولتها في أوقات مختلفة.

تشرح كيت بوكر، أخصائية التغذية، وفقا لموقع مترو: "يتناول الكثير من الأشخاص جميع المكملات الغذائية التي يتناولونها في الصباح دفعة واحدة، ولكن هناك القليل منها الذي يمكنك الاستفادة من تناوله في الأوقات المثالية طوال اليوم".

ما هى الفيتامينات التى يجب أن نتناولها فى أى وقت؟

إذا تناولت فيتامين ب في الصباح فستكون بداية جيدة، بشكل عام تساعد فيتامينات ب على إطلاق الطاقة من الطعام مع الحفاظ على صحة الدم والجلد والجهاز العصبي، تقول كيت: "من الأفضل دائمًا تناول فيتامينات ب في الصباح، لأنها يمكن أن تكون محفزة وتساعد على زيادة الطاقة لبدء اليوم"، ومن الأفضل تناول المكملات الأخرى على مدار اليوم.

تشرح كيت: "فيتامين C قابل للذوبان في الماء، وسوف تخرج أي فائض منه عبر البول.. لذا فمن الأفضل أن تقوم بتقسيم جرعتك وتناولها على مدار اليوم بدلًا من تناولها دفعة واحدة"، يساعد فيتامين C على حماية الخلايا، ويساعد على التئام الجروح كما يحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف.

نعلم جميعًا أن فيتامين د هو مكمل غذائي جيد يجب تناوله فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ومن الأفضل تناول فيتامين د في منتصف النهار، لأن هذا هو الوقت الذي تصنع فيه فيتامين د بشكل طبيعي من الشمس عندما يكون في أقوى حالاته.

إذا كنت تتناول المغنيسيوم فمن الأفضل تناوله في المساء، وذلك لأن بعض الدراسات أظهرت أنه يمكن أن يساعدك على الاسترخاء، تقول كيت: "من الأفضل تناول المغنيسيوم في الليل لتشجيعك على النوم الجيد ليلًا".