الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها التغذية السيئة.. تعرف على أسباب تساقط الشعر وكيفية علاجه

ارشيفية
ارشيفية

يعاني عدد كبير من النساء والرجال والأطفال من مشكلة تساقط الشعر، حيث يرغب هؤلاء في الحصول على شعر صحي وقوي، لذلك تستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أسباب تساقط الشعر وكيفية علاجه.

أسباب تساقط الشعر

1- التوتر والقلق

 يمكن أن يؤدي التوتر والقلق المستمر إلى تساقط الشعر، وذلك لأن الإجهاد يؤثر على نمو الشعر.

2- نقص الفيتامينات والمعادن

 قد يتسبب نقص الفيتامينات والمعادن في تساقط الشعر، وخاصة في حالات نقص فيتامين د، فيتامين بي 12، والحديد.

3- التغذية السيئة

 يؤثر نمط الحياة السيء والتغذية الغير متوازنة على صحة الشعر، ويمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

4- الأمراض

بعض الأمراض مثل فقر الدم والذئبة الحمراء والصدفية يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

5- التعرض للأشعة فوق البنفسجية

 قد يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف خلايا فروة الرأس وتساقط الشعر.

6- الوراثة

 قد يكون تساقط الشعر ناتجًا عن عوامل وراثية، خاصة في حالات تساقط الشعر المرتبط بالعمر.

7- استخدام بعض المنتجات

 قد يؤدي استخدام بعض المنتجات للشعر مثل المستحضرات الكيميائية والصبغات إلى تساقط الشعر.

مع ارتفاع الحرارة.. وصفات طبيعية لمنع تساقط الشعر خلال فصل الصيف

نصائح لعلاج تساقط الشعر 

و يمكن علاج تساقط الشعر بعدة طرق، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتعامل مع هذه المشكلة:

1- تناول الفيتامينات والمعادن

 يمكن تحسين صحة الشعر من خلال تناول الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر، مثل فيتامين د وفيتامين بي 12 والحديد.

2- الحفاظ على نظام غذائي صحي

 يجب تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على البروتينات والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

3- استخدام منتجات العناية بالشعر

 يجب استخدام منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مكونات طبيعية وغير ضارة بالشعر، مثل الشامبو والبلسم والزيوت.

4- تجنب التوتر والقلق

 يجب تجنب التوتر والقلق المستمر، وإذا كان هذا صعبًا، فيمكن اللجوء إلى التمارين الرياضية والأنشطة المهدئة مثل اليوجا.

5- استشارة الطبيب

 إذا كان تساقط الشعر شديدًا أو مستمرًا، فيجب استشارة الطبيب لتحديد سبب التساقط ووصف العلاج المناسب.

6- العلاج بتقنية زرع الشعر

 في حالة فقدان الشعر الشديد، يمكن لتقنية زرع الشعر أن تكون خيارًا جيدًا لإعادة نمو الشعر.

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