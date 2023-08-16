الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مع ارتفاع الحرارة.. وصفات طبيعية لمنع تساقط الشعر خلال فصل الصيف

البيض والمايونيز
البيض والمايونيز

تعاني الكثير من السيدات من تساقط وهيشان الشعر خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، إلا أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالشعر التالف، وفقًا لموقع "very well health".

1 - قناع البيض والمايونيز للشعر

يمكنك تجهيز قناع البيض والمايونيز للشعر من خلال خلط المكونات معًا ووضعها على الشعر الجاف ويترك لمدة ساعة أو ساعة ونصف، ثم تقومي بغسل الشعر جيدًا بالشامبو المناسب لنوع شعرك وستحصلين على شعر ناعم خالي من الهيشان، ويمكنك عمل هذا القناع مرة كل أسبوع، ويعمل هذا الماسك على حمايتك من تساقط الشعر المستمر.

2 - خليط زيت الزيتون وجل الصبار

خليط زيت الزيتون وجل الصبار من ضمن المكونات القوية التي تفيد الشعر وتحميه من القشرة والهيشان، حيث يمكنك خلط الخليط معاً ووضعة على شعر مندي ويترك ساعة ويمكنك وضعه على فروة الرأس دون قلق ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق.

3 - قناع الزبادي بزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو

يعتبر قناع الزبادي بزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو من ضمن الوصفات التي تأتي لكي بنتيجة سريعة على الفور، يمكن خلط وتقليب الخليط معاً ثم تقومي بوضعه على فروة الرأس مباشرة ويترك ساعة ونصف على الشعر مع الاستمرار بتدليك الرأس لكي يتغلغل المكون على فروة الرأس ثم تقومي بغسلة جيداً بالماء والشامبو وستحصلين على النتيجة المطلوبة عقب تجفيف الشعر من الماء.

تساقط الشعر الشعر الصيف فصل الصيف وصفات طبيعية

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