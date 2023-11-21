الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح مهمة لمرضى الربو لمواجهة فصل الشتاء

ارشيفية
ارشيفية

في فصل الشتاء، يواجه مرضى الربو تحديات بسبب البرودة والرطوبة المرتفعة في زيادة في الأعراض وتقليل مستوى الراحة ، لكن مع اتخاذ بعض الاحتياطات واتباع نصائح مهمة، يمكن لمرضى الربو أن يستمتعوا بفصل الشتاء بشكل آمن ومريح. 

هنا بعض النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار:

احمِ نفسك من البرد: 

قم بارتداء الملابس الدافئة والمناسبة للطقس البارد. ارتدِ قبعة وقفازات ووشاح لحماية الجسم من فقدان الحرارة. كما يُنصح بارتداء قناع أو واقٍ للوجه لتدفئة وترطيب الهواء قبل أن يصل إلى رئتيك.

تجنب التعرض للدخان: 

حاول تجنب التعرض للغبار والدخان والروائح القوية التي قد تزيد من تهيج الشعب الهوائية. قم بتهوية المكان جيدًا وابقِ بعيدًا عن المواد المهيجة.

استخدم جهاز استنشاق الأدوية بانتظام: 


تأكد من استخدام جهاز استنشاق الأدوية الموصوف من قبل طبيبك بانتظام. هذا سيساعد في تخفيف الأعراض والحفاظ على صحة رئتيك.
تجنب الإصابة بالإنفلونزا: 
يعد الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعًا في فصل الشتاء، وهي تسبب تهيجًا في الشعب الهوائية وتفاقم أعراض الربو. لذلك، ينصح بأخذ لقاح الإنفلونزا وتجنب التعرض لأي أشخاص يعانون من الإنفلونزا.

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اتبع خطة الرعاية الصحية:

قم باتباع خطة الرعاية الصحية التي وضعها طبيبك لتحسين إدارة حالتك في فصل الشتاء. تأكد من تناول الأدوية الموصوفة بانتظام وبالجرعة المناسبة.

تدرَّب على التنفس العميق: 

يمكن أن يساعد التدريب على التنفس العميق في تحسين وظائف الرئتين وتخفيف أعراض الربو. قم بالتدرُّب على التنفس العميق بشكل يومي، وتأكد من استشارة طبيبك قبل البدء.

حافظ على نظافة المنزل: 

قم بتنظيف المنزل بانتظام للحد من تراكم الغبار والروائح القوية. استخدم منظفات صديقة للبيئة والتي لا تسبب تهيجًا في الشعب الهوائية.

كُن على استعداد لحالات الطوارئ:

قم بإعداد حقيبة طوارئ تحتوي على أدوات إدارة حالات الربو، مثل جهاز استنشاق الهواء والأدوية الموصوفة، وحافظ على هذه الحقيبة في متناول يدك في حالات الطوارئ

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