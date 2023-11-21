الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احمي نفسك من نزلات البرد في الشتاء بهذه الطرق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتعدد الفيروسات التي تصيب الانسان خلال فصل الخريف ، وتزيد مع انتصافه خلال الفترة الحالية، وتعتبر من الأمراض الموسمية الشائعة التي تظهر في فصل الخريف، وطرق الحماية منها، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس في فصل الخريف، وتزداد هذه الأمراض في ظل انتشار حبوب اللقاح في الهواء الجوي، وأغلب هذه الأمراض تتعلق بأمراض الصدر والبرد وسقوط الشعر والاكتئاب.

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كيفية الحماية من نزلات البرد

تزداد فرص الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا خلال فصلي الخريف والشتاء ويتسبب البرد حدوث  سيلان أو انسداد الأنف وإرهاق عام وألم بالجسم وعطس مستمر، لذا يجب الحفاظ على شرب المشروبات الدافئة، والحفاظ على رطوبة الجسم، وتناول العسل، وتجنب شرب الماء البارد والسوائل الأخرى الباردة.

طرق الحماية من برد المعدة

تصاب المعدة بأدوار البرد خلال فصل الشتاء والخريف بسبب تراجع درجات الحرارة وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لأنفلونزا المعدة القيء والعطش المفرط والبراز الأخضر والحمى والإسهال وفقدان الشهية وآلام منطقة البطن.

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كيفية الحماية من الأمراض الجلدية 

تحدث حالات التهاب الجلد والأمراض الجلدية في كثير من الأحيان، ويرجع ذلك إلى انخفاض دفاعات الجسم وزيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب المرض.

تحدث حالات التهاب الجلد والأمراض الجلدية في كثير من الأحيان، ويرجع ذلك إلى انخفاض دفاعات الجسم وزيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب المرض.

طرق الوقاية 

الحصول على لقاح الأنفلونزا وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون وتجنب ملامسة الأسطح، وعلاج الجيوب الأنفية وتناول الفيتامينات لتعزيز المناعة، والإكثار من السوائل والمشروبات الساخنة، وارتداء ملابس دافئة للوقاية من التهاب المثانة وأمراض الجهاز البولي التناسلي والكلى، وتجنب الجلوس في غرف باردة لفترات طويلة من الوقت، واتباع نظام غذائي صحي، ومراقبة حالة البراز ودرجة حرارة الجسم، و.يجب  تهوية الغرف، وتجنب ملامسة المواد المسببة للحساسية المحتملة.

أمراض الخريف الفيروسات سقوط الشعر نزلات البرد الاكتئاب

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