السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعشاب طبيعية تحميك من نزلات البرد.. فما هي؟

نزلات البرد
نزلات البرد

يزيد البحث عن الأعشاب الطبيعية يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا عندما يلوح فصل الخريف بأوراقه المتساقطة وتتغير درجات الحرارة، يبدأ الموسم الذي ننتظره ونخشاه على حد سواء وهو موسم نزلات البرد والإنفلونزا، ويمثل فصلًا يعاني فيه العديد منا من الأمراض التنفسية، والتي تجعلنا نلجأ إلى وسائل الوقاية والعلاج. 

الأعشاب الطبيعية يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

وتتفاوت درجة خطورة هذه الأمراض، إذ يمكن أن تتراوح من نزلات البرد البسيطة إلى الإنفلونزا القوية التي قد تلحق الضرر بالصحة والحياة اليومية، وفي هذا الموضوع سيتناول "الدستور" التركيز على الأعشاب الطبيعية يجب تناولها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتحسين الشعور بالراحة.. بعض هذه الأعشاب وفوائدها:-

- الزنجبيل: يُستخدم لتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان الذي يصاحب البرد، كما أنه يعزز الدورة الدموية ويعمل كمضاد للالتهابات.

- الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز الجهاز المناعي وتساعد في محاربة العدوى.

- العسل: يعتبر من مضادات البكتيريا والفيروسات الطبيعية، كما يخفف السعال ويهدئ التهيج في الحلق.

- القرفة: لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن استخدامها لتقوية الجهاز المناعي وتخفيف الاحتقان.

- النعناع: يمتلك خصائص مهدئة للحلق ومفعول مهدئ للاحتقان الذي يرافق البرد

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كيفية تقوية جهاز المناعة وتخفيف أعراض نزلات البرد

وهناك ايضًا العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.. من بين هذه الأطعمة:-

الثوم: يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

الزنجبيل: له خصائص مضادة للالتهابات ويُعتبر مسكنًا طبيعيًا للحلق الملتهب والسعال.

العسل: يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويعتبر ملطفًا للحلق ومساعدًا في تهدئة السعال.

 الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات.

اللحوم الغنية بالبروتين: مثل الدجاج والأسماك والبقوليات التي تحتوي على الزنك الذي يساعد في تعزيز المناعة.

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