"الزنجبيل بالليمون".. تقرير طبي يوصي بكوب يوميًا لمواجهة نزلات البرد في الشتاء

خلال فصل الشتاء يزداد التعرض للإصابة بأمراض المناعة والتعرض لنزلات البرد المستمرة، ولا يعلم الكثير منا ان هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات موجودة في كل منزل يمكنها حميتنا من التعرض لنزلات البرد المستمرة.

فوفقا لما جاء في موقع "بولد سكاى" الطبي، فإن واحد من أبرز المشروبات الهامة خلال فصل الشتاء هو مشروب الزنجبيل بالليمون، وذلك لانه يساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة.

كما يعمل مشروب الزنجبيل بالليمون على منح الجسم المواد المضادة للأكسدة والتي تساهم بصورة كبيرة في القضاء على مشاكل التهابات الجسم وبالتالي الحماية من الآلام الناتجة عن مشاكل الالتهابات خاصة في فصل الشتاء.

ويعمل “الزنجبيل بالليمون” على فقدان الوزن بشكل كبير وذلك من خلال المساهمة في حرق الدهون، لذا يجب الحرص على تناول هذا المشروب بشكل يومي، كما يعمل مشروب الجنزبيل بالليمون على المساعدة في الوقاية ومحاربة بعض أنواع السرطانات التي من الممكن أن تصيب بعض الأفراد، نظرا لانه يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

مشروب الزنجبيل مهم لصحة البشرة والشعر

ووفقا للتقرير، يعمل مشروب الزنجبيل بالليمون على الوقاية من أمراض القلب وذلك نظرا لأنه يعمل على خفض الكوليسترول السيء في الجسم وبالتالي الحماية من التعرض للإصابة بأمراض القلب، كما يعمل تناول مشروب الجنزبيل بالليمون على تنشيط الدورة الدموية في الجسم والمساعدة على زيادة التركيز والإنتعاش، كما يساهم تناوله في تحسين صحة البشرة نظرا لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين ب، كما يحتوي المشروب على نسبة عالية من المعادن اللازمة لصحة البشرة والشعر.