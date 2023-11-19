3 نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد

نرصد لكم في هذا التقرير نصائح وعلاجات منزلية للوقاية من نزلات البرد، وذلك تزامنًا مع انتشار الفيروسات المسببة لأعراض نزلات البرد المفاجئة.

ولأن نزلات البرد متشابه مع نفس أعراض كورونا، يقوم الكثير من الناس بالبحث عن علاجات منزلية للوقاية وحماية الجسم من الأعراض المؤلمة والمفاجئة.

ويعرف عن فيروس كورونا من ضمن أخطر الفيروسات التي وجهها العالم في السنوات الماضية، وتزامنًا مع بيان منظمة الصحة العالمية عن وجود متحور جديد من فيروس كورونا، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز واسهل العلاجات المنزلية للوقاية من أعراض كورونا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Very Well Health".

السوائل الساخنة ومسكنات الألم.. نصائح وعلاجات منزلية للوقاية من نزلات البرد

لفيروس كورونا الكثير من الأعراض المتشابه بنزلات البرد أو الإنفلونزا، لذلك غالبًا لا يستطيع المصاب التفرقة ما بين الأعراض، وفي السطور التالية نعرض لكم اسهل العلاجات المنزلية للوقاية من أعراض كورونا وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

السوائل الساخنة ومسكنات الألم.. نصائح وعلاجات منزلية للوقاية من نزلات البرد

1 - ممارسة الرياضة

تعمل الرياضة على تقوية جهز المناعة لديك وتحفيز الدورة الدموية في الجسم، لذلك ينصح الأطباء والخبراء بالإهتمام بممارسة الرياضة بشكل إسبوعي.

2 - الأطعمة والوجبات الغذائية

مع انتشار الفيروسات والأمراض ينصح الأطباء بتناول الخضار والفاكهة والإبتعاد عن تناول الأطعمه التي تحتوي على الكثير من الدهون أو مجهولة المصدر، ويعد الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه، وعصائر الفاكهة الطبيعية الطازجة، وممارسة التماريين الرياضية، من الحيل التي تساهم في تقليل التهابات الجهاز التنفسي، وأيضا تعتبر من الطرق الفعالة للوقاية من عدوي فيروس كورونا.

3 - السوائل الساخنة ومسكنات الألم

ينصح الأطباء بإستشارة الطبيب أولًا قبل تناول مسكنات الألم حتى لا تتعرض لمضاعفات صحية نتيجة الادوية الخاطئة، أما عن السوائل الساخنه فهي بنسبة كبيرة تعمل على تهدئة التهاب الحلق ويقلل السعال، كما أن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الصدر.

السوائل الساخنة ومسكنات الألم.. نصائح وعلاجات منزلية للوقاية من نزلات البرد